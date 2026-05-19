به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عباس کعبی عصر سه شنبه در مراسم بزرگداشت شهدای خدمت با اشاره به ویژگی‌های مدیریتی و شخصیتی شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی اظهار کرد: در منظومه فکری و مدیریتی شهید رئیسی، یأس و بن‌بست معنا نداشت و روحیه «ما می‌توانیم» به عنوان یک اصل راهبردی در تمامی عرصه‌های مدیریتی کشور دنبال می‌شد.



وی گفت: شهید رئیسی با تکیه بر مدیریت جهادی و میدان دادن به نیروهای جوان، متخصص و انقلابی، مسیر تحول در کشور را دنبال کرد و نگاه او به اداره کشور صرفاً یک مدیریت روزمره و اداری نبود، بلکه رویکردی تمدنی و مبتنی بر پیشرفت، عدالت و حرکت مستمر داشت.



عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در نگاه شهید رئیسی، حکمرانی تنها محدود به حوزه سیاست نبود، بلکه مجموعه‌ای یکپارچه از عرصه‌های اقتصاد، فرهنگ، امنیت، علم و سیاست را شامل می‌شد که باید در یک مسیر هماهنگ و در راستای تحقق اهداف کلان انقلاب اسلامی حرکت کنند.



آیت الله کعبی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین پایه‌های این الگوی حکمرانی، ایجاد وحدت هدف در جامعه و حرکت در مسیر عدالت بود و شهید رئیسی همواره تلاش داشت ساختار مدیریتی کشور را در جهت کاهش فاصله‌های طبقاتی، تقویت سرمایه اجتماعی و رسیدگی به محرومان ساماندهی کند.



وی با اشاره به اهتمام رئیس‌جمهور شهید به تربیت نیروی انسانی کارآمد تصریح کرد: شهید رئیسی به جوانان مؤمن، متخصص و نیروهای مسئله‌محور اعتماد داشت و از دوران مسئولیت در آستان قدس رضوی تا دوران ریاست جمهوری، همواره بر استفاده از ظرفیت نخبگان و نیروهای انقلابی تأکید می‌کرد.



عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته شهید رئیسی، تبعیت کامل از ولایت فقیه و تلاش برای حفظ انسجام در ساختار نظام اسلامی بود و ایشان هیچ‌گاه از جایگاه ولایت برای مسائل سیاسی و جناحی هزینه نمی‌کرد.



وی خاطرنشان کرد: شهید رئیسی به مردم‌سالاری دینی اعتقاد عملی داشت و تلاش می‌کرد میان مردم، نخبگان و حاکمیت پیوند و هم‌افزایی ایجاد شود تا کشور در مسیر تحقق اهداف تمدنی انقلاب اسلامی حرکت کند.



کعبی با اشاره به نگاه فرهنگی شهید رئیسی اظهار کرد: در منظومه فکری رئیس‌جمهور شهید، فرهنگ زیربنای حکمرانی محسوب می‌شد و ایشان توجه ویژه‌ای به تقویت هویت تمدنی، زبان فارسی، تاریخ ایران اسلامی، رسانه، هنر و سرمایه‌های نمادین کشور داشت.



وی افزود: شهید رئیسی معتقد بود اقتدار ملی بدون پشتوانه فرهنگی و هویتی پایدار نخواهد ماند و از همین رو تلاش می‌کرد انسجام اجتماعی و هویت دینی و ملی جامعه تقویت شود.



عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم گفت: در مکتب شهید رئیسی، اقتصاد ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی بود و ایشان اهتمام ویژه‌ای به اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی، خنثی‌سازی تحریم‌ها و حمایت از طبقات محروم و مستضعف داشت.



وی ادامه داد: رئیس‌جمهور شهید علاوه بر تأکید بر مقابله با تحریم‌ها، بر ضرورت خنثی‌سازی تحریم‌ها از طریق تقویت ظرفیت‌های داخلی و حمایت از تولید و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز تأکید داشت.



کعبی با اشاره به حمایت دولت شهید رئیسی از حوزه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان تصریح کرد: شهید رئیسی توجه ویژه‌ای به ظرفیت علمی و فناورانه کشور داشت و اعتقاد داشت علم و فناوری می‌تواند زمینه‌ساز اقتدار و استقلال کشور باشد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه نیروهای مسلح و جبهه مقاومت در اندیشه شهید رئیسی اظهار کرد: رئیس‌جمهور شهید معتقد بود امنیت کشور تنها در حوزه نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه امنیت فرهنگی، اقتصادی، سایبری و شناختی نیز از ارکان اقتدار ملی به شمار می‌رود.



عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: شهید رئیسی همواره بر تقویت بازدارندگی، حمایت از نیروهای مسلح و تقویت جبهه مقاومت تأکید داشت و دیپلماسی را در کنار میدان دنبال می‌کرد.



وی گفت: در سیاست خارجی نیز شهید رئیسی نگاه فعال، مستقل و عزتمندانه‌ای داشت و معتقد بود جمهوری اسلامی ایران نباید در عرصه بین‌المللی دچار انزوا شود و نه وابستگی را بپذیرد.



کعبی با اشاره به نگاه رئیس‌جمهور شهید به تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی افزود: توسعه روابط با کشورهای همسایه، امت اسلامی و جبهه مقاومت از اولویت‌های مهم دولت شهید رئیسی بود و ایشان تلاش داشت زمینه شکل‌گیری همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی را فراهم کند.



وی خاطرنشان کرد: در مکتب شهید رئیسی، خانواده به عنوان مهم‌ترین واحد تمدن‌ساز مورد توجه قرار داشت و افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و کاهش شکاف‌های اجتماعی از اهداف جدی این الگوی حکمرانی بود.



عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان با گرامیداشت یاد شهدای خدمت، شهید امیرعبداللهیان و دیگر شهدای انقلاب اسلامی تأکید کرد: الگوی حکمرانی شهید رئیسی می‌تواند نقشه راهی برای تحقق ایران قوی و استمرار مسیر پیشرفت و عزت جمهوری اسلامی باشد.