قیام ۱۵ خرداد نهال انقلاب را به درخت تنومند ۴۸ ساله تبدیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محرم مصوری عصر سه شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی سوم خرداد ماه سالروز فتح خرمشهر، سالروز و گرامیداشت قیام ۱۵ خرداد ماه که در محل سالن جلسات فرمانداری بردسکن با حضور اعضای شورای اداری برگزار شد با اشاره به اهمیت بزرگداشت مناسبتهای ملی و مذهبی، اظهار کرد: مراسم سالروز قیام ۱۵ خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر و سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره) باید در مساجد، هیئتهای مذهبی و در میادین اصلی شهرها باشکوه برگزار شود.
امام جمعه موقت بردسکن با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، بهویژه شهید آیتالله رئیسی، رئیسجمهور فقید و همراهانشان، افزود: شهید رئیسی و تیم همراهشان با خدمت خالصانه به مردم، فتح قلوب کردند و جایگاهی ویژه در دل ملت ایران یافتند.
وی مشارکت گسترده مردم در برنامههای ملی را نشاندهنده اقتدار نظام دانست و گفت: در برنامه «جان فدا»، نزدیک به ۳۲ میلیون نفر ثبتنام کرده و اعلام آمادگی خود را برای جانفدایی در راه مرز و بوم و مملکت اعلام کردند که این نشان از بصیرت و تعهد ملت ایران دارد.
