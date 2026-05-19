به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین مومنی عصر سه شنبه در مراسم بزرگداشت شهدای خدمت با اشاره به ابعاد شخصیتی شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی اظهار کرد: هر حرکتی زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که بر پایه مبانی صحیح و الهی شکل گرفته باشد و اگر انسان از این اصول فاصله بگیرد، حتی با وجود تحلیل‌ها و محاسبات ظاهراً دقیق، ممکن است مسیر او به نتیجه مطلوب نرسد.



وی گفت: آنچه در سلوک فردی و مدیریتی شهید رئیسی جلوه‌گر بود، حرکت بر مدار کتاب و سنت بود و تمامی مواضع، رفتارها و تصمیمات او بر اساس باورهای عمیق دینی و اعتقادی شکل می‌گرفت.



استاد حوزه علمیه قم افزود: در سیره امیرالمؤمنین علی (ع) به ویژه در نامه‌های نهج‌البلاغه خطاب به مالک اشتر، ویژگی‌هایی برای مدیران و کارگزاران اسلامی بیان شده که بسیاری از آن خصوصیات را می‌توان در رفتار و منش شهید رئیسی مشاهده کرد.



مومنی ادامه داد: امیرالمؤمنین (ع) در توصیف مالک اشتر تعبیرهای بلندی به کار می‌برند و او را یاری‌گری وفادار، استوار و قابل اعتماد معرفی می‌کنند و همین ویژگی‌ها سبب شد مالک اشتر در تاریخ اسلام به عنوان الگوی مدیریت ولایی شناخته شود.



وی خاطرنشان کرد: شهید رئیسی نیز بر اساس همین مبانی حرکت می‌کرد و رفتار او صرفاً مبتنی بر شعار نبود، بلکه عمل‌گرایی، اخلاص و پایبندی به ارزش‌های دینی در تمامی ابعاد زندگی او مشهود بود.



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره شهید رئیسی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر ویژگی عمل‌گرایی رئیس‌جمهور شهید تأکید کردند و این مسئله نشان‌دهنده آن است که شهید رئیسی توانسته بود میان اعتقاد، اخلاص و اقدام عملی پیوندی واقعی برقرار کند.



وی افزود: در فضای امروز جامعه، بسیاری از افراد ممکن است سخنان زیبا و شعارهای جذاب مطرح کنند، اما آنچه شخصیت انسان را ماندگار می‌کند، عمل بر اساس باورها و پایبندی عملی به ارزش‌هاست، موضوعی که در شخصیت شهید رئیسی به وضوح دیده می‌شد.



مومنی تصریح کرد: شهید رئیسی در برابر حجم گسترده هجمه‌ها، تخریب‌ها و فشارهای سیاسی و رسانه‌ای، هرگز به دنبال دفاع شخصی از خود نبود و با صبر، توکل و اعتماد به خداوند مسیر خدمت را ادامه می‌داد.



وی ادامه داد: ایمان عمیق به خداوند و باور قلبی به وعده‌های الهی، از مهم‌ترین عوامل آرامش و استقامت شهید رئیسی در برابر دشواری‌ها بود و همین روحیه، او را در انجام مسئولیت‌های سنگین یاری می‌کرد.



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به روحیات معنوی رئیس‌جمهور شهید گفت: شهید رئیسی اهل دعا، توسل، انس با قرآن و شب‌زنده‌داری بود و ارتباط قلبی ویژه‌ای با اهل‌بیت (ع) داشت.



وی افزود: توجه خاص شهید رئیسی به مجالس اهل‌بیت (ع)، روضه‌های مذهبی و زیارت اماکن مقدس همواره در زندگی او مشهود بود و این روحیه معنوی در رفتار و منش مدیریتی وی نیز تأثیر آشکاری داشت.



مومنی خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور شهید نسبت به اهل‌بیت (ع) به ویژه حضرت امام هادی (ع) ارادت ویژه‌ای داشت و حضور مستمر او در مجالس معنوی و محافل دینی، بخشی جدایی‌ناپذیر از سبک زندگی او بود.



وی با اشاره به آخرین سفر شهید رئیسی به قم اظهار کرد: با وجود فشردگی برنامه‌ها و مسئولیت‌های سنگین اجرایی، ایشان اهتمام ویژه‌ای به عبادت، زیارت و حضور در اماکن مقدس داشت و حتی در ساعات پایانی شب نیز برنامه‌های عبادی خود را ترک نمی‌کرد.



استاد حوزه علمیه قم در پایان با گرامیداشت یاد شهدای خدمت تأکید کرد: شهید آیت‌الله رئیسی نمونه‌ای از مدیر تراز انقلاب اسلامی بود که توانست میان معنویت، اخلاص، مردم‌داری و مسئولیت‌پذیری پیوندی واقعی برقرار کند و همین ویژگی‌ها او را در دل مردم ماندگار ساخت.