۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۵۴

خودرویی با ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت در اصفهان توقیف شد

اصفهان-رئیس پلیس راه استان اصفهان از توقیف یک دستگاه سواری تویوتا به دلیل حرکت با سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت در آزادراه شهید حجازی خبر داد.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس راه نطنز–بادرود حین کنترل ترافیک و پایش نامحسوس محورهای مواصلاتی، یک دستگاه خودروی سواری تویوتا را که با سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت در آزادراه شهید حجازی در حال تردد بود، شناسایی کردند.

وی افزود: با توجه به اینکه این میزان سرعت، تخلفی آشکار و تهدیدی جدی برای ایمنی راننده و سایر کاربران جاده‌ای محسوب می‌شود، خودرو متوقف و برابر مقررات راهنمایی و رانندگی توقیف شد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: پس از اعمال قانون، خودرو جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد و پرونده تخلف برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.

سرهنگ میرزایی با تأکید بر اینکه سرعت و سبقت غیرمجاز از مهم‌ترین عوامل بروز تصادفات فوتی و جرحی در محورهای برون‌شهری است، تصریح کرد: پلیس با رانندگان متخلف و به‌ویژه مرتکبان تخلفات حادثه‌ساز، برخورد قاطع و بدون مماشات خواهد داشت.

وی در پایان از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، توجه به هشدارهای پلیس و پایبندی به قوانین راهنمایی و رانندگی، در حفظ جان خود و دیگر شهروندان مسئولانه عمل کنند و اجازه ندهند بی‌احتیاطی لحظه‌ای، خسارات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

