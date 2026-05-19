خودرویی با ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت در اصفهان توقیف شد

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس راه نطنز–بادرود حین کنترل ترافیک و پایش نامحسوس محورهای مواصلاتی، یک دستگاه خودروی سواری تویوتا را که با سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت در آزادراه شهید حجازی در حال تردد بود، شناسایی کردند.

وی افزود: با توجه به اینکه این میزان سرعت، تخلفی آشکار و تهدیدی جدی برای ایمنی راننده و سایر کاربران جاده‌ای محسوب می‌شود، خودرو متوقف و برابر مقررات راهنمایی و رانندگی توقیف شد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: پس از اعمال قانون، خودرو جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد و پرونده تخلف برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.

سرهنگ میرزایی با تأکید بر اینکه سرعت و سبقت غیرمجاز از مهم‌ترین عوامل بروز تصادفات فوتی و جرحی در محورهای برون‌شهری است، تصریح کرد: پلیس با رانندگان متخلف و به‌ویژه مرتکبان تخلفات حادثه‌ساز، برخورد قاطع و بدون مماشات خواهد داشت.

وی در پایان از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، توجه به هشدارهای پلیس و پایبندی به قوانین راهنمایی و رانندگی، در حفظ جان خود و دیگر شهروندان مسئولانه عمل کنند و اجازه ندهند بی‌احتیاطی لحظه‌ای، خسارات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.