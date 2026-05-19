کشف ۱۵ میلیاردی کالای قاچاق در محور هراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجیدباقری جامخانه اظهار داشت: در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی هماهنگی قضایی با انجام ایست و بازرسی مقطعی در محور مواصلاتی جاده هراز پاسگاه لاریجان، یک خودروی نیسان که از تهران مبادرت به قاچاق و حمل لوازم خانگی خارجی به مازندران می کرد شناسایی و متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آمل، تصریح کرد: ماموران در بازرسی از نیسان توقیفی، تعداد ۵ دستگاه کولر ، یک دستگاه تلویزیون، ۲ دستگاه یخچال دوقلو و ۲ دستگاه ماشین ظرفشویی قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال را کشف کردند .

سرهنگ باقری در پایان خاطر نشان کرد: در این ارتباط خودرو نیسان توقیف و راننده دستگیر پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.