به گزارش خبرنگار مهر، مجیب حسنی ظهر چهارشنبه در نشست پیگیری و بررسی تفاهمنامه میان استانداری سیستان و بلوچستان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از نهایی شدن تفاهمنامه احداث ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان خبر داد و گفت: با آمادهسازی زیرساختها، نخستین پروژههای اجرایی انرژی پاک از نیمه خرداد ماه وارد فاز عملیاتی میشوند که این طرح میتواند همزمان به توسعه برق پایدار، کاهش ناترازی انرژی و ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری در استان کمک کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: پس از اعلام ظرفیت اولیه استان برای جذب حداقل ۵۰۰ مگاوات سرمایهگذاری در حوزه انرژی خورشیدی و ارسال مکاتبات رسمی، این موضوع در ادامه پیگیریها به انعقاد تفاهمنامهای با ظرفیت ۲۵۰ مگاوات منجر شد که اکنون وارد مرحله اجرایی شده است.
وی افزود: این روند نتیجه پیگیریهای مستمر مجموعه مدیریتی استان و همراهی دستگاههای اجرایی و نمایندگان وزارتخانه بوده و امروز به یک برنامه عملیاتی مشخص برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان تبدیل شده است.
به گفته وی، هماکنون حدود ۳۰۰ مگاوات تعهد مرتبط با شرکتهای تابعه وزارت نیرو در استان تعریف شده که ۱۵۰ مگاوات آن در مرحله اجرا و بیش از ۱۰۰ مگاوات نیز در مرحله نصب پنلها و تکمیل زیرساختهای فنی قرار دارد. همچنین حدود ۷۰۰ مگاوات سرمایهگذاری بخش خصوصی با اخذ مجوزهای لازم و تخصیص زمین در استان شکل گرفته که بخشی از آن هماکنون وارد عملیات اجرایی شده است.
حسنی با تأکید بر ضرورت عبور از مراحل اداری و تسریع در اجرا گفت: بانک اطلاعاتی جامع پروژهها باید ظرف یک هفته تکمیل شود و اراضی قابل واگذاری نیز با نظر کارشناسی شرکت توزیع برق و برق منطقهای نهایی گردد تا هیچ مانعی در مسیر اجرا باقی نماند. هدف این است که فرآیندهای موازی و زمانبر اداری حذف شده و تمرکز کامل بر اجرای پروژهها قرار گیرد. بر همین اساس مقرر شده است با تکمیل مقدمات، نخستین فازهای اجرایی نیروگاههای خورشیدی در نیمه نخست خردادماه آغاز شود.
وی در ادامه به ابعاد اقتصادی طرح اشاره کرد و گفت: میانگین هزینه اجرای هر ۵ کیلووات حدود ۲۰۰ میلیون تومان برآورد شده است. لازم است مدل مشارکت مالی به گونهای طراحی شود که ضمن کاهش فشار بر منابع دولتی، امکان مشارکت متوازن خانوارها و بخشهای مختلف نیز فراهم شود.
معاون استاندار در پایان با اشاره به ظرفیتهای اقلیمی استان در حوزه انرژی خورشیدی خاطرنشان کرد: سیستان و بلوچستان از مناطق دارای راندمان بالای تولید انرژی خورشیدی در کشور است و در صورت اجرای منسجم این طرحها، میتواند نقش مؤثری در توسعه انرژیهای پاک و تأمین برق پایدار در سطح ملی ایفا کند.
