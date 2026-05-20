آغاز عملیات رفع تنش آبی روستای نورآباد شهرستان ایرانشهر

به گزارش خبرنگار مهر، عطاءالله اکبری ظهر چهارشنبه در جریان سفر به‌ شهرستان ایرانشهر و بازدید از روستای نورآباد گفت: پروژه آبرسانی به این روستان که در چارچوب سند اجرایی شهرستان ایرانشهر تعریف شده است، با هدف آبرسانی پایدار به بیش از ۴۰۰ خانوار روستای نورآباد اجرا می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان با اشاره به وضعیت گذشته این روستا اظهار داشت: این روستا پیش از این فاقد هرگونه شبکه آبرسانی بوده و صرفاً از طریق تانکر سیار آبرسانی می‌شد که با اجرای این پروژه، مشکل کمبود آب شرب و بهداشتی مردم منطقه برای همیشه برطرف خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان در تشریح جزئیات فنی این پروژه افزود: حجم عملیات اجرایی این طرح شامل ۱۴ کیلومتر لوله‌گذاری خط انتقال و شبکه توزیع، حفر و تجهیز یک حلقه چاه، اجرای خط برق، احداث اتاقک سرچاهی و ساخت یک باب مخزن بتنی به حجم ۵۰۰ مترمکعب می‌باشد.

اکبری تأکید کرد: حمایت مالی لازم برای اجرای این پروژه از منابع در اختیار استانی تأمین خواهد شد و همچنین نیاز سوخت ماشین‌آلات فعال در پروژه از طریق شرکت نفت پیگیری می‌گردد تا هیچ مانعی در روند اجرا وجود نداشته باشد.