۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۱۷

زاکانی: حمل و نقل عمومی تا جلسه بعدی شورای شهر رایگان است

شهردار تهران گفت: رایگان بودن مترو و اتوبوس طبق منوال گذشته ادامه خواهد داشت تا نتیجه بررسی طرح یک‌فوریتی اصلاح نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران تعیین شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه همایش سالگرد شهید جمهور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح یک‌فوریتی اصلاح نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران امروز با حداکثر آرا در شورا تصویب شد و اصل این طرح هفته آینده به رأی گذاشته خواهد شد. در فاصله زمانی تا نتیجه نهایی طرح، تلاش بر این است که جنبه رایگان بودن خدمات همچنان لحاظ شود. نمی‌شود مسیری که رفتیم را برگردیم و مجددا آن را به تصویب برسانیم.

وی اضافه کرد: مساله رایگان بودن مترو و اتوبوس طبق منوال گذشته ادامه خواهد داشت تا نتیجه بررسی طرح یک‌فوریتی اصلاح نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران در هفته آینده در صحن شورای شهر مشخص شود.

