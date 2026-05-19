به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست شامگاه سه‌شنبه در جمع نمازگزاران مسجد سیدحمزه ضمن یادآوری جایگاه شهید آیت‌الله آل‌ هاشم گفت: شهید آل‌ هاشم در استان و شهر ما حق پدری داشتند و ما پدری دلسوز را از دست دادیم. یاد و راه ایشان همیشه برای ما الهام ‌بخش خواهد بود.

وی با اشاره به ویژگی های نسل جدید گفت:نسل جدید پیوند محکمی با روحانیت و بزرگان دارند و ان‌شاءالله ما نیز بتوانیم اخلاق‌ مداری و زندگی مبتنی بر ارزش‌ های دینی را در جامعه سرلوحه خود قرار دهیم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به شرایط سخت کشور و پایبند نبودن دشمنان به اصول انسانی، قواعد بشری و حقوق بین‌المللی افزود: دشمنان نظام و مردم هرگونه تحریم ظالمانه، تجاوز و حملات ناعادلانه را تحمیل کرده‌اند، اما مردم و مسئولان با آگاهی و صلابت توانسته‌اند این آزمون‌ها را پشت سر بگذارند.

وی همچنین با یادآوری وقایع اخیر استان بیان کرد: در جنگ تحمیلی سوم استان آذربایجان شرقی مورد حملات شدید دشمن آمریکایی-صهیونیستی قرار گرفت و بیش از ۲ هزار بمب و موشک به استان اصابت کرد که از نظر شدت حملات جزو استان‌ های اول کشور محسوب می‌شود. در حادثه دی‌ ماه نیز استان ما با آگاهی و زمان‌ شناسی مردم با کمترین تلفات و خسارت پشت سر گذاشته شد.

سرمست تأکید کرد: مدیریت استان تمام تلاش خود را به کار گرفته تا سایه و آثار جنگ بر زندگی مردم اختلال ایجاد نکند و کمبودی در نیازهای عمومی ایجاد نشود. جمعیت استان در ایام جنگ حدود ۴۰ درصد افزایش یافت و مسئولان مکلف شدند تمام توان خود را برای تأمین زندگی روزمره مردم به کار گیرند.

وی از نقش برجسته مردم قدردانی کرد و گفت: مردم با حضور فعال و تجمعات شبانه، نقش بازدارنده خود را به دشمن نشان دادند و دشمن از این حضور حساب می‌برد. این همبستگی، قدرت بازدارندگی مردم استان را نشان می‌دهد.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه ۱۹۱ نفر از بهترین عزیزان استان در این جنگ به شهادت رسیده‌اند، افزود: تعدادی از واحدهای تولیدی، مسکونی و زیرساخت ‌های حیاتی مانند فرودگاه، راه‌ آهن و پل های ارتباطی در این دوران دچار تخریب و آسیب شدند که بازسازی آنها از همان ساعات اولیه آغاز شد و همچنان پیگیری‌ها ادامه دارد.

وی تأکید کرد: آذربایجان شرقی همواره از این آزمون‌ ها سربلند بیرون آمده و با پایبندی به ارزش‌ های دینی، اخلاقی و همبستگی مردم، مسیر توسعه و آبادانی خود را با قوت ادامه خواهد داد.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان از آیت الله سیدمحمدتقی آل هاشم، پدر بزرگوار شهید آل هاشم تجلیل کرد.