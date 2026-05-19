سرمست: همدلی مدیران، ضامن مدیریت بحران و حمایت از تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر سهشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی اظهار کرد: موفقیت این ستاد و کارگروههای مرتبط در گرو همدلی، همراهی و روحیه مسئولانه مدیران است.
وی با ابراز تأسف از وقوع آتشسوزی در شرکت «روانکاران مبین اندیش پایدار» افزود: چنین حوادثی هرچند تلخ است، اما نشان میدهد همزادپنداری و همراهی با تولیدکنندگان تا چه اندازه در مدیریت بحران اهمیت دارد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به سرعت عمل دستگاههای اجرایی در مدیریت این حادثه گفت: مدیرکل مدیریت بحران و تیمهای تخصصی بلافاصله در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای جلوگیری از سرایت آتش به سایر سولهها انجام شد.
سرمست با قدردانی از همکاری شرکتهای بیمه و دستگاههای نظارتی تصریح کرد: با پیگیریهای انجامشده، بیمهها با رویکردی حمایتی وارد عمل شدند که این امر نتیجه نگاه مسئولانه و همدلانه مدیران است.
وی همچنین بر نقش شبکه بانکی در حمایت از تولید تأکید کرد و گفت: مدیران بانکی باید خود را جای تولیدکنندگان بگذارند و در چارچوب قانون، حداکثر همکاری را برای حل مشکلات آنها داشته باشند. این نوع رفتار سازمانی، ارزشمند و راهگشاست.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تلاش کارآفرینان پیشکسوت استان خاطرنشان کرد: بسیاری از این افراد با وجود سن بالا همچنان فعالانه در عرصه تولید حضور دارند و شایسته حمایت جدی هستند.
وی در پایان تأکید کرد: باید به گونهای عمل کنیم که گویی مالک این واحدهای تولیدی هستیم؛ اگر کارخانهای دچار مشکل میشود، همه ما مسئول هستیم. هدف ما نهتنها بازسازی واحد آسیبدیده، بلکه توسعه این صنعت در سطح ملی است.
در این جلسه، پرونده ۱۱ واحد تولیدی و صنعتی در حوزههای بانکی، تأمین اجتماعی، مالیات و انرژی بررسی و تصمیمات لازم برای رفع موانع و مشکلات آنها اتخاذ شد.
