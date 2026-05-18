به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست عصر دوشنبه در دیدار با موسی رضایی میرقائد رئیس کل بیمه مرکزی، با اشاره به خسارت‌های وارد شده به خودروها و برخی واحدهای تولیدی در استان، اظهار کرد: انتظار داریم بیمه مرکزی با ارزیابی مجدد، روند پرداخت خسارت خودروهای آسیب‌دیده به‌ویژه خودروهای سنگین را تسریع کند.

وی با اشاره به حادثه آتش‌سوزی یک واحد تولیدی روان‌کار در مراغه که روز شنبه رخ داده است، افزود: این واحد تولیدکننده روغن موتور از برندهای شناخته‌شده است و تسریع در پرداخت خسارت آن برای حفظ اشتغال جوانان، ایجاد تعادل در بازار و تقویت امید در جامعه اهمیت دارد.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: حتی اگر مدیران این شرکت هنوز برای پیگیری بیمه‌ای مراجعه نکرده باشند، انتظار داریم مجموعه بیمه در ارزیابی و پرداخت خسارت پیش‌قدم شود.

سرمست همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی آذربایجان شرقی، خواستار ترغیب و تشویق شرکت‌های بیمه‌ای از سوی بیمه مرکزی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف این استان شد.

در این دیدار، رئیس کل بیمه مرکزی نیز با اعلام همراهی با مطالبات مطرح شده، قول داد در نخستین فرصت با حضور در آذربایجان شرقی، بسته‌های پیشنهادی سرمایه‌گذاری مناسب برای فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای در استان را ارائه کند.