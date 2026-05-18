تأکید استاندار آذربایجان شرقی بر تقویت تأمین سوخت استان

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی در دیدار با ویس کرمی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور در تهران، درباره مهم‌ترین مسائل مرتبط با تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی در استان گفت‌وگو کرد.

در این نشست، طرفین بر اهمیت حفظ پایداری و استمرار زنجیره تأمین سوخت مورد نیاز شهروندان و واحدهای صنعتی استان تأکید کردند و راهکارهای بهینه‌سازی مصرف سوخت در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار آذربایجان شرقی در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی استان، خواستار مشارکت فعال‌تر وزارت نفت در برنامه‌های توسعه صنایع و زیرساخت‌های مرتبط با انرژی در آذربایجان شرقی شد.

همچنین در این جلسه بر هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه وزارت نفت برای تأمین پایدار سوخت و مدیریت مصرف در استان تأکید شد.