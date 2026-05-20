به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست بعد از ظهر چهارشنبه در نشست وبیناری بررسی ایجاد مراکز لجستیک در کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: آذربایجان شرقی با توجه به شرایط و محدودیت‌های ایجادشده برای مناطق جنوبی کشور، آمادگی دارد از همه ظرفیت‌های گمرکی، لجستیکی و مواصلاتی خود برای تأمین نیازهای اساسی کشور استفاده کند.

وی افزود: با توسعه زیرساخت‌های لازم، مراکز لجستیک و گمرکی آذربایجان شرقی می‌توانند بخش قابل توجهی از نیازهای کشور را پوشش دهند و در تأمین مواد اولیه بخش تولید نیز نقش‌آفرینی کنند.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین از تدوین و تصویب طرح مرکز لجستیک مرند خبر داد و گفت: این مرکز به دلیل قرار گرفتن در محور تبریز-بازرگان و نزدیکی به مرزهای بازرگان و جلفا، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سرمست ادامه داد: مرکز لجستیک مرند نیز به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده و مجوزهای بی‌نام آن برای آغاز فعالیت سرمایه‌گذار بخش خصوصی صادر شده است.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در راه‌اندازی این مرکز، خواستار حمایت ویژه وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل و بهره‌برداری از مرکز لجستیک مرند شد.

وزیر راه و شهرسازی نیز در این نشست با قدردانی از اقدامات انجام‌شده برای ایجاد مراکز لجستیک در آذربایجان شرقی، گفت: توجه به سایت‌های لجستیکی مصوب در شرایط کنونی، بسیار مهم و ضروری است و صدور مجوزهای بی‌نام سرمایه‌گذاری می‌تواند روند اجرای این طرح‌ها را تسهیل کند.

فرزانه صادق، موقعیت جغرافیایی، سیاسی و مواصلاتی آذربایجان شرقی را در حوزه لجستیک بسیار مهم توصیف کرد و افزود: امیدواریم با راه‌اندازی مراکز لجستیک در این استان، بخش مهمی از نیازهای کشور از طریق این ظرفیت‌ها تأمین شود.

بر اساس این گزارش، در نشست ستاد لجستیک کشور، ایجاد مراکز لجستیک جلفا و مرند به ترتیب با عاملیت سازمان منطقه آزاد ارس و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان شرقی به تصویب رسید.