شکایت باشگاه پرسپولیس از سرمربی استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، در پی اظهارات خلاف واقع و طرح اتهاماتی از سوی سهراب بختیاریزاده سرمربی تیم فوتبال استقلال در رسانه رسمی این باشگاه، باشگاه پرسپولیس از او به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال شکایت میکند.
باشگاه پرسپولیس صحبتهای اخیر بختیاری زاده را «خلاق واقع» و خارج از چارچوب اصول حرفهای میداند و تأکید میکند که این اظهارات مصداق بارز بی اخلاقی ورزشی و تخریب چهره باشگاه پرسپولیس است.
باشگاه پرسپولیس قصد دارد با ارائه مدارک و مستندات مربوط به این اظهارات، شکایت رسمی خود را در کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال طرح کند.
در پی اظهارات خلاف واقع سرمربی تیم فوتبال استقلال، باشگاه پرسپولیس از وی به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال شکایت میکند.
