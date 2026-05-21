به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال برای حضور در رقابت های آسیایی نیاز به کسب مجوز حرفه ای باشگاه داری دارد که با اعلام علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره در فضای مجازی مجوز حرفه ای استقلال صادر شد.