جنگ سهمیه آسیایی سرخابی بالا گرفت/ پرسپولیس آماده شکایت به AFC

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام رسمی امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال مبنی بر اینکه حضور در رقابت‌های آسیایی منوط به دریافت مجوز حرفه‌ای است، پیگیری‌ها از وجود برخی ایرادات مالی در پرونده باشگاه‌های استقلال و تا حدودی سپاهان برای اخذ این مجوز حکایت دارد. موضوعی که با واکنش شدید باشگاه پرسپولیس و هواداران این تیم همراه شده است.

در روزهای اخیر، معرفی سه تیم بالای جدول لیگ برتر به عنوان نمایندگان احتمالی فوتبال ایران در آسیا، اعتراض گسترده پرسپولیسی‌ها را به دنبال داشته و آنها این اقدام را «حق‌خوری آشکار» در حق این باشگاه دانسته‌اند.

در همین راستا، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که گفته می‌شود در حال آماده‌سازی پرونده شکایت به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) است، با اشاره به روند صدور مجوز حرفه‌ای، از آنچه «بی‌عدالتی در تصمیمات سازمان لیگ» عنوان کرده، انتقاد کرده است.

او همچنین با اشاره به حساسیت هواداران پرسپولیس، نسبت به تبعات اجتماعی و افزایش فشار روی طرفداران این تیم هشدار داده و این موضوع را تا سطح نهادهای عالی کشور نیز مطرح کرده است.

این در حالی است که طی سال‌های اخیر، موضوع مجوز حرفه‌ای باشگاه‌های ایرانی بارها محل چالش بوده و حتی در مقاطعی استقلال و پرسپولیس مجوز حرفه‌ای خود را به صورت مشروط دریافت کرده بودند.

حال باید دید تصمیم مهم سازمان لیگ در پنجشنبه هفته جاری برای ارائه گزارش به فدراسیون در پی آن نشست هفته آینده هیئت رئیسه برای اعلام نهایی به کجا می رسد.