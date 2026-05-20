به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به زمان آغاز دور جدید تمرینات تیم فوتبال استقلال، قرار است سهراب بختیاری‌زاده سرمربی آبی‌پوشان طی دو هفته آینده جلسه‌ای مهم با مدیران باشگاه برگزار کند تا درباره آخرین وضعیت تیم برای فصل پیش‌رو تصمیم‌گیری شود.

در این نشست قرار است موضوعات مختلفی از جمله وضعیت نقل و انتقالات، لیست بازیکنان ورودی و خروجی، تمدید قرارداد برخی نفرات، شرایط اردوی آماده‌سازی و همچنین برنامه‌های فنی کادر مربیگری مورد بررسی قرار گیرد. بختیاری‌زاده در هفته‌های اخیر گزارش کاملی از شرایط تیم و نیازهای فنی استقلال تهیه کرده و قرار است آن را در اختیار مدیران باشگاه قرار دهد.

سرمربی استقلال معتقد است تیم برای حضور قدرتمند در فصل آینده لیگ برتر نیاز به تقویت در چند پست کلیدی دارد اما هنوز مشخص نیست که پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال باز خواهد شد یا خیر.

از سوی دیگر، موضوع امکانات سخت‌افزاری و شرایط تمرینی استقلال نیز در این نشست مطرح خواهد شد. بختیاری‌زاده پیش‌تر هم تاکید کرده بود که تیمش برای آماده‌سازی مطلوب نیازمند زمین تمرین مناسب و امکانات استاندارد است تا بازیکنان بتوانند بدون دغدغه تمرینات خود را دنبال کنند.

گفته می‌شود مدیران استقلال نیز قصد دارند در این جلسه درباره مسائل مالی، بودجه فصل آینده و روند آماده‌سازی تیم توضیحاتی به سرمربی ارائه دهند تا هماهنگی بیشتری میان کادر فنی و مدیریت باشگاه ایجاد شود.

قرار است پس از برگزاری این نشست، تصمیمات نهایی درباره زمان آغاز اردو، وضعیت نقل و انتقالات و برنامه آماده‌سازی استقلال برای فصل آینده رسانه‌ای شود.