سهراب برای فصل بعد استقلال استارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که مدیران باشگاه استقلال بارها اعلام کردهاند قرارداد سهراب بختیاریزاده با این باشگاه تا پایان فصل بیستوپنجم لیگ برتر اعتبار دارد، اما همچنان وضعیت ادامه رقابتهای لیگ پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶ در هالهای از ابهام قرار دارد و هنوز برنامه نهایی سازمان لیگ برای آغاز فصل آینده مشخص نشده است.
در همین حال، چندی پیش علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال نیز اعلام کرده بود که تصمیمگیری درباره نیمکت آبیپوشان برای فصل آینده پس از پایان مسابقات فصل جاری انجام خواهد شد؛ موضوعی که باعث شده گمانهزنیهای مختلفی پیرامون آینده کادرفنی استقلال مطرح شود.
با این وجود، سهراب بختیاریزاده از همین حالا برنامهریزی خود را برای حضور در فصل آینده آغاز کرده و قصد دارد تیمی متفاوت و مدعی را روانه مسابقات کند. سرمربی استقلال در هفتههای اخیر جلسات متعددی با دستیارانش برگزار کرده و حتی رایزنیهایی نیز برای تقویت کادر فنی انجام داده است تا بتواند با ساختاری منسجمتر کار خود را دنبال کند.
بختیاریزاده اعتقاد دارد استقلال برای بازگشت به روزهای اوج نیازمند تغییرات فنی و انضباطی در برخی بخشهاست و به همین دلیل فهرستی از بازیکنان مدنظر خود را نیز به مدیران باشگاه ارائه کرده است.
از سوی دیگر، سرمربی استقلال در کنار مسائل فنی، خواهان فراهم شدن زیرساختهای مناسب برای تیمش شده و اعتقاد دارد آبیها برای رقابت در سطح بالای فوتبال ایران و آسیا نیازمند امکانات تمرینی استاندارد، اردوهای باکیفیت و آرامش مدیریتی هستند.
بختیاریزاده در نظر دارد یک مربی خارجی را نیز به کادر فنی استقلال اضافه کند تا از لحاظ تاکتیکی و بدنسازی، کیفیت فنی تیم افزایش پیدا کند. او امیدوار است با حمایت مدیران باشگاه و جذب بازیکنان موردنیاز، استقلال را به تیمی تبدیل کند که بتواند انتظارات هواداران را برآورده سازد.
در شرایطی که هنوز وضعیت ادامه مسابقات لیگ برتر و زمان دقیق آغاز فصل آینده مشخص نیست، به نظر میرسد سهراب بختیاریزاده برخلاف فضای مبهم موجود، برنامههای خود را برای آینده استقلال آغاز کرده و قصد دارد با ذهنیتی بلندمدت روی نیمکت آبیها باقی بماند.
