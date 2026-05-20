به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، علی تاجرنیا با انتشار متنی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، به انتشار نامه یکی از باشگاههای لیگ برتری خطاب به رئیسجمهور و درخواست از عالیترین مقام اجرایی کشور برای ورود به موضوع تعیین نمایندگان فوتبال ایران در رقابتهای آسیایی واکنش نشان داد.
تاجرنیا در ابتدای این پیام تأکید کرد که فارغ از هر نیت و انگیزهای، چنین اقدامی یک پرسش اساسی را پیش روی جامعه فوتبال قرار میدهد؛ اینکه «آیا حل اختلافات و مطالبات ورزشی باید از مسیر نهادهای تخصصی فوتبال پیگیری شود یا از مسیر مداخله سیاسی؟»
وی در ادامه با اشاره به مقررات بینالمللی فوتبال نوشت پاسخ این سؤال در اساسنامه FIFA و AFC کاملاً روشن است. به گفته رئیس هیئتمدیره باشگاه استقلال، FIFA و AFC سالهاست بر اصل بنیادین استقلال نهادهای فوتبالی تأکید دارند و مطابق مواد ۱۴ و ۱۹ اساسنامه فیفا، فدراسیونهای عضو موظفاند امور خود را مستقل و بدون نفوذ اشخاص ثالث اداره کنند؛ موضوعی که هرگونه دخالت دولتها یا نهادهای سیاسی در تصمیمات فوتبالی را میتواند با تبعات انضباطی، از جمله تعلیق، مواجه کند.
تاجرنیا همچنین با اشاره به مفاد اساسنامه AFC تصریح کرد تصمیمات مرتبط با مسابقات، سهمیهها و نمایندگان کشورها باید صرفاً بر اساس ضوابط ورزشی، مقررات مصوب و سازوکارهای حقوقی فوتبال اتخاذ شود، نه از طریق فشار سیاسی، رسانهای یا مداخلات بیرونی.
رئیس هیئتمدیره باشگاه استقلال در ادامه این توییت خاطرنشان کرد که اعتراض به فرآیندها و تصمیمات، حق طبیعی هر باشگاه است، اما مسیر این اعتراضها مشخص است و باید از طریق فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ، کمیتههای قضایی و در نهایت مراجع بینالمللی پیگیری شود.
وی همچنین تأکید کرد دعوت از مقامات سیاسی برای ورود به چنین موضوعاتی نهتنها کمکی به «عدالت فوتبالی» نمیکند، بلکه میتواند اصل عدالت را نیز زیر سؤال ببرد؛ چرا که عدالت زمانی معنا پیدا میکند که همه در برابر قانون برابر باشند و سطح دسترسی به قدرت سیاسی، تعیینکننده نباشد.
تاجرنیا در پایان با تأکید بر اینکه فوتبال ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ استقلال، احترام به قانون و پرهیز از سیاسیسازی ورزش است، عنوان کرد: «اگر قرار باشد هر اختلاف فوتبالی با نامهنگاری به مقامات دولتی حل شود، فردا دیگر از استقلال نهاد فوتبال چیزی باقی نخواهد ماند.» وی همچنین تصریح کرد دفاع از استقلال فوتبال، دفاع از یک باشگاه یا یک رنگ نیست، بلکه دفاع از اعتبار فوتبال ایران است.
