۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۱۷

واکنش وکیل اولیای دم مرحومه حسین نژاد به حکم اعدام قاتل

وکیل اولیای دم الهه حسین نژاد با اشاره به نگاه انتقادی خود به مجازات اعدام در جامعه، گفت: آنچه در این پرونده رخ داد، اجرای حق قانونی خانواده مقتول پس از طی همه مراحل قضایی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اجرای حکم قصاص قاتل مرحومه الهه حسین‌نژاد، امیرحافظ سلیمانی، وکیل پرونده و نماینده اولیای دم، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تقدیر از همراهی و حمایت مسئولان قضایی، امنیتی و انتظامی کشور، اجرای این حکم را نشانه‌ای روشن از اقتدار قانون، صیانت از حقوق مردم و التیام‌بخش دل خانواده داغدار و افکار عمومی دانست.

وی در این پیام با قدردانی ویژه از حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، ریاست قوه قضاییه اظهار داشت: از نخستین ساعات وقوع این جنایت تلخ تا مرحله اجرای حکم، اراده‌ای جدی برای تحقق عدالت و احقاق حق خانواده مقتول در دستگاه قضایی کشور وجود داشت و این همراهی و دقت، موجب شد روند رسیدگی با سرعت، قاطعیت و رعایت کامل موازین قانونی انجام شود.

سلیمانی همچنین از علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، و علی صالحی، دادستان تهران، به‌دلیل پیگیری‌های مستمر، حمایت‌های حقوقی و نظارت ویژه بر روند رسیدگی پرونده، صمیمانه قدردانی کرد و از دادستان اسلامشهر نیز به‌ سبب اقدامات مؤثر قضایی و حمایت از حقوق اولیای دم تشکر ویژه به عمل آورد.

در ادامه از تلاش‌های شبانه‌روزی فرماندهان و مأموران انتظامی و آگاهی، به‌ویژه سردار رادان، سردار ولیپور گودرزی و سرهنگ نثاری، در کشف سریع پیکر مرحومه، شناسایی و دستگیری قاتل و ایجاد آرامش در جامعه تقدیر شد و این اقدامات نمونه‌ای از مسئولیت‌پذیری و تعهد نیروهای حافظ امنیت کشور توصیف کرد.

وکیل پرونده همچنین با اشاره به پرداخت تفاضل دیه توسط ریاست قوه قضاییه، تأکید کرد: این اقدام، جلوه‌ای ارزشمند از حمایت دستگاه عدالت از حقوق قانونی اولیای دم و اهتمام ویژه به اجرای دقیق حکم شرعی و قانونی بود؛ اقدامی که نقش مهمی در تحقق کامل عدالت ایفا کرد.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه ما از منظر انسانی و اجتماعی، همواره معتقد به کاهش خشونت در جامعه بوده و حتی نگاه انتقادی نسبت به مجازات اعدام داریم، اما در این پرونده، آنچه به اجرا درآمد صرفاً اجرای قانون و تحقق حق قانونی اولیای دم بود. این حکم پس از طی تمامی مراحل قانونی، رسیدگی دقیق قضایی و با رعایت کامل موازین شرعی و حقوقی اجرا شد.

سلیمانی در پایان تأکید کرد: بی‌تردید هیچ حکمی نمی‌تواند اندوه از دست رفتن مرحومه الهه حسین‌نژاد را جبران کند، اما اجرای عدالت و پاسخ قاطع قانون به جنایت، مطالبه‌ای بود که خانواده مقتول و افکار عمومی سال‌ها انتظار تحقق آن را داشتند. امروز جامعه بیش از هر چیز نیازمند امنیت، آرامش و اطمینان به اجرای عدالت است.

    • فرح سرخیل IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      امیدوارم درسی بزرگ ،عبرتی بزرگ،به کسانیکه شیطان را در وجود خود پرورش میدهندباشد راه کج مقصد ندارد راه فقط راه خدا صراط مستقیم
    • IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      در چنین جنایت هایی فقط و فقط اعدام می‌تواند عدالت را اجرا کند نه چیزی غیر از آن ، تا درس عبرتی باشد برای سایر شیطان صفتان

