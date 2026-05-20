واکنش وکیل اولیای دم مرحومه حسین نژاد به حکم اعدام قاتل

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اجرای حکم قصاص قاتل مرحومه الهه حسیننژاد، امیرحافظ سلیمانی، وکیل پرونده و نماینده اولیای دم، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تقدیر از همراهی و حمایت مسئولان قضایی، امنیتی و انتظامی کشور، اجرای این حکم را نشانهای روشن از اقتدار قانون، صیانت از حقوق مردم و التیامبخش دل خانواده داغدار و افکار عمومی دانست.
وی در این پیام با قدردانی ویژه از حجت الاسلام محسنی اژهای، ریاست قوه قضاییه اظهار داشت: از نخستین ساعات وقوع این جنایت تلخ تا مرحله اجرای حکم، ارادهای جدی برای تحقق عدالت و احقاق حق خانواده مقتول در دستگاه قضایی کشور وجود داشت و این همراهی و دقت، موجب شد روند رسیدگی با سرعت، قاطعیت و رعایت کامل موازین قانونی انجام شود.
سلیمانی همچنین از علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، و علی صالحی، دادستان تهران، بهدلیل پیگیریهای مستمر، حمایتهای حقوقی و نظارت ویژه بر روند رسیدگی پرونده، صمیمانه قدردانی کرد و از دادستان اسلامشهر نیز به سبب اقدامات مؤثر قضایی و حمایت از حقوق اولیای دم تشکر ویژه به عمل آورد.
در ادامه از تلاشهای شبانهروزی فرماندهان و مأموران انتظامی و آگاهی، بهویژه سردار رادان، سردار ولیپور گودرزی و سرهنگ نثاری، در کشف سریع پیکر مرحومه، شناسایی و دستگیری قاتل و ایجاد آرامش در جامعه تقدیر شد و این اقدامات نمونهای از مسئولیتپذیری و تعهد نیروهای حافظ امنیت کشور توصیف کرد.
وکیل پرونده همچنین با اشاره به پرداخت تفاضل دیه توسط ریاست قوه قضاییه، تأکید کرد: این اقدام، جلوهای ارزشمند از حمایت دستگاه عدالت از حقوق قانونی اولیای دم و اهتمام ویژه به اجرای دقیق حکم شرعی و قانونی بود؛ اقدامی که نقش مهمی در تحقق کامل عدالت ایفا کرد.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه ما از منظر انسانی و اجتماعی، همواره معتقد به کاهش خشونت در جامعه بوده و حتی نگاه انتقادی نسبت به مجازات اعدام داریم، اما در این پرونده، آنچه به اجرا درآمد صرفاً اجرای قانون و تحقق حق قانونی اولیای دم بود. این حکم پس از طی تمامی مراحل قانونی، رسیدگی دقیق قضایی و با رعایت کامل موازین شرعی و حقوقی اجرا شد.
سلیمانی در پایان تأکید کرد: بیتردید هیچ حکمی نمیتواند اندوه از دست رفتن مرحومه الهه حسیننژاد را جبران کند، اما اجرای عدالت و پاسخ قاطع قانون به جنایت، مطالبهای بود که خانواده مقتول و افکار عمومی سالها انتظار تحقق آن را داشتند. امروز جامعه بیش از هر چیز نیازمند امنیت، آرامش و اطمینان به اجرای عدالت است.
نظر شما