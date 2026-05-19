حسینی: خون شهدای خدمت انسجام ملی را تقویت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی شامگاه سه‌شنبه در تجمع شبانه مردم اراک اظهار کرد: ملت ایران با ایستادگی، شهامت و انسجام مثال‌زدنی، در برابر دشمنان مقاومت کرده و با حضور پرشور خود، انزجارشان را از سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی نشان داده‌اند.

وی افزود: دشمن پس از ناکامی‌های متعدد و عقب‌نشینی در برابر اقتدار نیروهای مسلح ایران، اکنون نیز با تهدیدهای بی‌اثر مواجه شده و بسیاری از کشورها از همراهی با ائتلاف ضدایرانی خودداری کرده‌اند.

حسینی تصریح کرد: ایثار و فداکاری شهدای انقلاب، موجی از وحدت و همبستگی ایجاد کرده و امروز حتی منتقدان گذشته نیز در حمایت از ایران اسلامی هم‌صدا شده‌اند.



وی ادامه داد: شهید جمهور با تکیه بر توان داخلی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، در شرایط سخت کشور مسیر حل مشکلات را دنبال کرد و در سیاست خارجی نیز بر توسعه همکاری با همسایگان و پیمان‌های منطقه‌ای تأکید داشت.

معاون پارلمانی شهید جمهور تاکید کرد: رویکرد مردمی، حضور میدانی و اعتماد به ظرفیت جوانان و نخبگان داخلی از مهم‌ترین ویژگی‌های مدیریتی شهید جمهور بود.

وی افزود: همین نگاه، زمینه تقویت امید، پیگیری مطالبات مردم و فعال‌تر شدن ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور را فراهم کرد.