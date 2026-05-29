به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن حاج رضایی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اظهار کرد: تقوا یعنی انسان همیشه مراقب گفتار، رفتار و اعمال خود باشد، انسان مؤمن نیز باید خود را در برابر لغزش‌ها حفظ کند و لحظه‌ای از یاد خدا غافل نشود.

امام جمعه موقت محلات گفت: انسان مومن در صورتی که به گناه و اشتباه مرتکب شود، درصدد توبه و جبران اشتباه خود برمی‌آید، مومنان باید همواره مراقب وسوسه‌های شیطان باشد.

وی افزود: بر اساس پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب درباره ایام حج و افتتاح مجلس، مفاهیم عمیق و راهبردی مطرح شده که باید مورد توجه جدی قرار گیرد، ایشان در پیام حج، تأکید بر هجرت از زندگی مادی به زندگی الهی شده است، هجرتی که شرط آن بستن احرام، یعنی کنار گذاشتن دلبستگی‌های دنیوی و توجه دائمی به خداوند است.

حاج رضایی ادامه داد: همان‌گونه که حاجی‌ها در حال احرام باید از بسیاری از رفتارها پرهیز کند و مراقب باشد تا احرام او آسیب نبیند، انسان نیز باید در مسیر زندگی خود دائم در حالت مراقبت و ذکر الهی باشد و گام‌های خود را بر اساس رضایت خداوند تنظیم کند.

خطیب جمعه محلات گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب بر استفاده از سلاح ایمان و شعار «الله‌اکبر» به عنوان عامل قدرت ملت ایران و جبهه مقاومت تأکید کردند و حضور و انسجام مردم را عامل مهمی در پیشبرد اهداف انقلاب دانستند، وظیفه امت اسلامی ماندن در میدان و خلق حماسه، نمایش وحدت و اقتدار به جهانیان است.

وی افزود: همانطور که در پیام رهبر معظم انقلاب به مجلس نیز تأکید شد اختلافات غیرموجه، یعنی اختلافاتی که ریشه در منافع شخصی، جناحی یا تعصبات بی‌پایه دارد، نباید به جامعه منتقل شود و در مقابل، اختلافات موجه که ناشی از تفاوت دیدگاه کارشناسی است، اگر در چارچوب احترام، گفتگو و هدف مشترک باقی بماند، طبیعی و سازنده است و نباید باعث، قطبی سازی جامعه، ایجاد اختلاف، تنازع و درگیری شوند.

حاج رضایی تصریح کرد: هدف مشترک همه آحاد ملت باید سربلندی کشور، حل مشکلات مردم و حفظ وحدت ملی باشد و نباید اجازه داد اختلاف نظرها به درگیری، تخریب و تفرقه منجر شود.

وی با اشاره به شرایط منطقه‌ای گفت: اکنون دشمنان با تمام توان به دنبال ضربه زدن به انسجام و وحدت داخلی هستند و بیش از هر زمان دیگری باید وحدت ملی حفظ شود.

امام جمعه موقت محلات خطاب به مسئولان تاکید کرد: مسئولیت‌ها در نظام اسلامی سنگر خدمت به مردم است و باید تصمیم‌ها و مصوبات مجلس و دیگر نهادها به‌گونه‌ای باشد که مردم آثار آن را در زندگی خود احساس کنند و این اقدامات موجب امیدآفرینی در جامعه شود.