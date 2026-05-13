به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی رسولی در دیدار با خانوادههای معظم شهیدان فضلی، محمدی، سعادتی و قاسمی در خمین با تجلیل از مقام شامخ شهیدان، خانوادههای آنان را تکیهگاههای اصلی فرهنگ ایثار و مقاومت دانست.
وی گفت: امنیت، آرامش و عزت کنونی کشور مرهون فداکاری شهیدان است. خانوادههای شهدا با صبر، استقامت و همراهی با فرزندانشان در مسیر حق، بزرگترین درس وفاداری به انقلاب اسلامی را به همه ما آموختهاند.
سرهنگ رسولی افزود: هر شهید، مکتبی از ایمان، مسئولیتپذیری و عشق به میهن است و خانوادههای آنان نیز پرچمداران این مکتب نورانی به شمار میروند.
جانشین سپاه روحالله استان مرکزی تأکید کرد: دیدار با خانوادههای شهدا تنها یک برنامه تشریفاتی نیست، بلکه تجدید عهدی دوباره با آرمانهایی است که این عزیزان برای آن جان خود را فدا کردند.
وی تاکید کرد: نسل امروز باید بداند که اقتدار جمهوری اسلامی ایران بر پایه خون پاک شهدا و صبر مثالزدنی خانوادههای آنان بنا شده است.
