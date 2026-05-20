هوای کهگیلویه و بویراحمد آلوده شد

رحمت‌الله جهانشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس میانگین ۲۴ ساعته و شاخص ذرات معلق، وضعیت هوای شهر یاسوج با ۷۷ میکروگرم بر متر مکعب در محدوده قابل قبول است، اما در شهرستان گچساران با ۱۶۳ میکروگرم بر متر مکعب و دهدشت با ۱۶۶ میکروگرم بر متر مکعب، هوا ناسالم گزارش شده است.

وی افزود: شاخص آلودگی هوا در شهرستان لیکک بهمئی به ۳۱۸ میکروگرم بر متر مکعب رسید که وضعیت بسیار ناسالم را نشان می‌دهد.

معاون محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست در شاخص های آلودگی هوا، اظهار کرد: براساس این شاخص، اعداد صفر تا ۵۰ نشان‌دهنده هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و بالاتر از ۳۰۰ است.

وی به شهروندان، به ویژه سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و ریوی، بیماران کلیوی و زنان باردار توصیه کرد از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و فعالیت‌های طولانی یا ورزش در هوای آزاد را محدود کنند.

جهانشایی همچنین از مردم خواست در مناطق بحرانی مانند شهرستان لیکک اقدامات احتیاطی بیشتری برای حفظ سلامت خود داشته باشند.