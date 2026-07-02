آلودگی هوا در کهگیلویه به مرز ناسالم رسید؛ هشدار محیط زیست به شهروندان

رحمت‌الله جهانشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس میانگین شاخص کیفیت هوای استان تا ساعت ۱۱ روز چهارشنبه یازدهم تیرماه، وضعیت هوای شهر یاسوج با غلظت ۶۸ میکروگرم بر مترمکعب در محدوده قابل قبول و پاک قرار دارد.

وی افزود: شاخص کیفیت هوا در شهرستان گچساران نیز ۸۶ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده که در محدوده قابل قبول قرار دارد.

معاون محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در شهرستان بهمئی، شاخص کیفیت هوا ۱۱۶ میکروگرم بر مترمکعب اندازه‌گیری شده که نشان‌دهنده وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

وی با توصیه به گروه‌های حساس شامل سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و عروقی و افراد دارای بیماری‌های تنفسی، تصریح کرد: این افراد تا حد امکان از حضور و فعالیت طولانی‌مدت در فضای باز و کانون‌های آلودگی خودداری کنند.

جهانشاهی بیان کرد: در شهرستان کهگیلویه نیز شاخص کیفیت هوا به ۱۶۸ میکروگرم بر مترمکعب رسیده که بیانگر وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان است.

وی تأکید کرد: با توجه به شرایط موجود، همه شهروندان شهرستان کهگیلویه از تردد غیرضروری در معابر و حضور طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند تا با بهبود شرایط جوی، کیفیت هوا به سطح قابل قبول بازگردد.