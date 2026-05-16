بهمئی درگیر آلودگی هوا؛ مراقب گروه های حساس در وضعیت ناسالم باشید

رحمتالله جهانشایی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت کیفیت هوا در شهرهای کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: بر اساس دادههای ثبت شده، میزان آلودگی هوا در شهرستان بویراحمد و شهر یاسوج ۹۶ میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده که در محدوده «قابل قبول» قرار دارد.
وی با بیان اینکه شاخص کیفیت هوا بر اساس استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست سنجیده میشود، افزود: طبق این شاخص، عدد صفر تا ۵۰ میکروگرم بر متر مکعب در وضعیت «پاک»، ۵۰ تا ۱۰۰ «قابل قبول»، ۱۰۰ تا ۱۵۰ «ناسالم برای گروههای حساس»، ۱۵۰ تا ۲۰۰ «ناسالم»، ۲۰۰ به بالا «بسیار ناسالم» و بیش از ۳۰۰ نیز در وضعیت «بحرانی» قرار میگیرد.
جهانشایی ادامه داد: در شهرستان گچساران میزان آلودگی هوا ۲۹ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شده که در وضعیت «پاک» قرار دارد و خوشبختانه این شهرستان از هوای تمیز و مطلوبی برخوردار است.
وی گفت: همچنین در شهرستان کهگیلویه میزان آلودگی هوا ۸۵ میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده که در محدوده «قابل قبول» قرار دارد.
معاون محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در شهرستان بهمئی میزان آلودگی هوا بیش از ۱۰۰ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شده که برای گروههای حساس از جمله کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماریهای تنفسی و قلبی ناسالم محسوب میشود.
جهانشایی توصیه کرد: گروههای حساس در چنین شرایطی نکات بهداشتی و توصیههای سلامت را جدی گرفته و از حضور غیرضروری در فضاهای شهری و کانونهای آلودگی خودداری کنند.
