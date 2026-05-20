به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری و آیین تأسیس کمیته عالی مرمت و بهرهبرداری از بناهای تاریخی ارزشمند شهر اصفهان با بیان اینکه دولت و مجموعه نظام حساسیت ویژهای نسبت به این شهر تاریخی دارند اظهار کرد: اصفهان برای ایران یک نماد هویتی و تمدنی است و حفظ و صیانت از میراث تاریخی آن وظیفهای ملی به شمار میآید.
وی با اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به برخی نقاط اصفهان افزود: دشمن کودککش و جنایتکار صهیونیستی و حاکمان بیخرد کاخ سفید زخمی بر پیکره اصفهان وارد کردند اما مردم استان و شهر اصفهان مطمئن باشند که فرزندان این سرزمین در میدان پاسخ این جنایت را خواهند داد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: در سطح جهانی مجموعهای از اقدامات حقوقی و دیپلماتیک را آغاز کردهایم و با سازمان ملل، نهادهای حقوق بینالمللی، یونسکو، آیسسکو و سایر نهادهای فرهنگی و میراثی در آسیا مکاتبه شده و جنایات رژیم صهیونیستی در حوزه میراث فرهنگی منعکس شده است.
وی تصریح کرد: دبیرکل یونسکو وعده داده است در نخستین فرصت کارشناسانی را به تهران اعزام کند و ما نیز این هیأت کارشناسی را به اصفهان خواهیم برد تا از نزدیک خسارات وارده را بررسی کنند.
صالحی امیری با تأکید بر ضرورت تسریع در روند مرمت بناهای آسیبدیده اظهار کرد: استاندار اصفهان، شهردار این شهر، مدیران استان و مجموعه دولت بر این باورند که باید هرچه سریعتر مرمت این بناها آغاز شود تا مردم ایران و گردشگران جهان بتوانند دوباره از ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی اصفهان بهرهمند شوند.
وی افزود: بدون تردید با بازگشت شرایط عادی شاهد حضور انبوه گردشگران داخلی و خارجی در اصفهان خواهیم بود زیرا این شهر هویت، تاریخ و شناسنامه ایران است.
وزیر میراث فرهنگی با اشاره به تشکیل کمیته عالی مرمت و بهرهبرداری از بناهای تاریخی ارزشمند شهر اصفهان گفت: دولت در چارچوب سیاست تفویض اختیار، اختیارات گستردهای را به استانداران واگذار کرده است و رئیسجمهور نیز این رویکرد را به طور جدی دنبال میکند. در همین راستا وزارت میراث فرهنگی نیز بخشی از اختیارات خود را به استانداران تفویض کرده است.
وی ادامه داد: کمیتهای که امروز با مشارکت وزارت میراث فرهنگی و شهرداری اصفهان و با مدیریت عالی استاندار تشکیل شده میتواند با سرعت و دقت درباره مرمت و بهرهبرداری از بناهای تاریخی تصمیمگیری کند و منافع مردم استان و کشور را تأمین کند.
صالحی امیری در پاسخ به برخی نگرانیها درباره احتمال انجام مرمتهای نمایشی یا غیر اصولی در بناهای تاریخی اظهار کرد: برای مرمت آثار تاریخی مکانیزمهای سختگیرانه و کاملاً قانونی وجود دارد و خوشبختانه اصفهان یکی از قطبهای اصلی مرمت و میراث فرهنگی در کشور به شمار میرود.
وی افزود: دانشگاه اصفهان، دانشگاه هنر و مجموعه ظرفیتهای علمی و تخصصی استان توانمندیهای بالایی در حوزه مطالعات و مرمت دارند و اصفهان برای اجرای پروژههای مرمتی نیازی به ظرفیتهای خارج از استان ندارد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: در فرآیند مرمت ابتدا مطالعات کارشناسی انجام میشود، سپس طرحها در شورای فنی بررسی و تصویب شده و پس از آن عملیات مرمت آغاز خواهد شد.
وی تصریح کرد: تاکنون در هیچیک از پروژههای مرمتی کشور گزارشی مبنی بر انجام مرمت صوری یا غیر اصولی ارائه نشده و فضاسازیهایی که در این زمینه مطرح میشود واقعیت ندارد.
صالحی امیری با اشاره به برنامههای وزارت میراث فرهنگی برای مرمت بناهای آسیبدیده گفت: در حال حاضر ۱۴۹ بنای تاریخی در مرحله مطالعات قرار دارد تا عملیات مرمت آنها آغاز شود. با این حال تأکید من این است که آغاز مرمتها پس از بازدید کارشناسان یونسکو انجام شود تا مستندسازی جنایت رژیم صهیونیستی در پروندههای بینالمللی ثبت شود و از آن برای محکومیت این رژیم استفاده کنیم.
وی افزود: شهردار اصفهان مدیری دلسوز و میراثدوست است، استاندار اصفهان نیز حامی جدی حوزه میراث فرهنگی استان است و مدیران اداره کل میراث فرهنگی استان نیز با تمام توان در کنار این مأموریت ملی ایستادهاند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: به عنوان وزیر میراث فرهنگی متعهد هستم که اصفهان در صدر اولویتهای کشور قرار گیرد تا این شهر تاریخی همچنان بدرخشد.
وی درباره میزان خسارتهای وارد شده به بناهای تاریخی اصفهان نیز اظهار کرد: بر اساس مطالعات اولیه و برآوردهای انجام
شده، تاکنون حدود هفت و نیم همت خسارت به ۱۴۹ بنای تاریخی ثبت شده است و با تکمیل بررسیهای میدانی و فنی، احتمال افزایش این رقم وجود دارد.
صالحی امیری افزود: درصد تخریب در این ۱۴۹ بنا متفاوت است اما اولویت اصلی ما آغاز عملیات مرمت بلافاصله پس از پایان شرایط جنگی است. تا زمان فراهم شدن شرایط اجرایی، همکاران ما در سراسر کشور در حال انجام مطالعات فنی، مستندسازی دقیق خسارات و تهیه طرحهای مرمتی هستند تا بدون اتلاف وقت وارد فاز اجرا شویم.
در پایان این مراسم وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی احکام اعضای کمیته عالی مرمت و بهرهبرداری از بناهای تاریخی ارزشمند شهر اصفهان را صادر کرد.
بر اساس احکام صادره از سوی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سبد مرتضی حسام نژاد معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان، سید روح الله سید العسگری معاون میراث فرهنگی استان اصفهان، روح الله ابوطالبی مدیر منطقه ۳ شهرداری اصفهان، علی توبچی شهردار بافت تاریخی شهر اصفهان، محمد علی ایزدخواستی مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان و اعظم مهره کش رئیس اداره میراث فرهنگی شهر اصفهان به عنوان اعضای کمیته عالی مرمت و بهرهبرداری از بناهای تاریخی ارزشمند شهر اصفهان منصوب شدند.
