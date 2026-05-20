افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت پست پونل با نصب بزرگ‌ ترین ترانس‌ های برق گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، عادل سلیمانی، مدیرعامل شرکت برق منطقهای گیلان صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به این رویداد اظهار کرد: عملیات نصب و راهاندازی نخستین ترانسفورماتورهای قدرت ۲۵۰ مگاولتآمپر به عنوان بزرگترین ترانسفورماتور شبکه برق گیلان، در پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت پونل اجرایی شد تا شاهد تحولی ساختاری در ظرفیت و پایداری شبکه برق منطقه باشیم.
وی با بیان ویژگیهای ممتاز این پروژه، تأکید کرد: با راهاندازی این ترانسفورماتورها، پیشرفتی اساسی در توسعه زیرساخت شبکه انتقال برق استان رخ داده و با به مدار آمدن این پروژه، پایداری و تابآوری شبکه در اوج مصرف بار بهطور محسوسی افزایش و قابلیت اطمینان زیرساختهای شبکه برق استان ارتقا مییابد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای گیلان در تشریح جزئیات فنی طرح افزود: در این پروژه، دو دستگاه ترانسفورماتور ۲۵۰ مگاولتآمپری جایگزین دو دستگاه ترانسفورماتور ۱۲۵ مگاولتآمپری موجود شدند که این موضوع باعث ارتقای ظرفیت کلی این پست از ۲۵۰ به ۵۰۰ مگاولتآمپر شد. با بهرهبرداری از این طرح، پست انتقال پونل به پرظرفیتترین پست انتقال شبکه برق گیلان تبدیل شد.
سلیمانی این طرح را از جمله پروژههای حیاتی شرکت عنوان و خاطرنشان کرد: نصب و راهاندازی این ترانسفورماتورها برای عبور از پیک بار تابستان سال جاری بسیار مهم و از ضرورت و اولویت بالایی برخوردار بود. با به مدار آمدن این ترانسفورماتورها به عنوان مهمترین و تأثیرگذارترین پروژه افزایش ظرفیت، توان الکتریکی قابل انتقال پست پونل به میزان ۱۰۰ درصد افزایش یافته که نقش بسزایی در پاسخگویی به رشد مصرف، توسعه صنعتی آینده و بهبود خدمترسانی به مردم استان دارد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای گیلان با بیان اینکه این پروژه حاصل اراده فولادین، عزم راسخ و پشتکار مضاعف متخصصان بومی استان است، افزود: این پروژه در راستای برنامههای مدون شرکت توانیر برای نوسازی و تقویت شبکههای انتقال فشارقوی، بهویژه در مناطق با رشد مصرف برق بالا و با ارزش سرمایهگذاری ۶۵۰ میلیارد تومان، اجرایی شده است.
