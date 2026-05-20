اعمال قانون بیش از ۷۳ هزار موتورسوار متخلف در پایتخت از اول امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار موسوی پور،رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، پلیس راهور تهران بزرگ با ۷۳ هزار و ۵۰۰ موتورسوار متخلف برخورد کرده است که بخش قابل توجهی از این اعمال قانون، یعنی بیش از ۶۰ هزار مورد، به دلیل نداشتن کلاه ایمنی توسط راکبان موتورسیکلتها صورت گرفته است. این آمار نشاندهنده رویکرد جدی پلیس برای ارتقاء فرهنگ ترافیکی و کاهش حوادث مرگبار در پایتخت است.
سردار موسوی پور،تخلف عدم استفاده از کلاه ایمنی با بیش از ۶۰ هزار فقره را رکوردار تخلفات موتورسواران از ابتدای سال تا کنون اعلام کرد و همچنین با اشاره به ماده ۱۶۴ آییننامه راهنمایی و رانندگی، بر الزام قانونی استفاده از کلاه ایمنی برای تمامی راکبان و سرنشینان موتورسیکلت و دوچرخههای موتوردار تاکید کرد و گفت: هرگونه بیتوجهی به این قانون، علاوه بر جریمه نقدی، میتواند عواقب جبرانناپذیری در پی داشته باشد.
سردار موسوی پور در خصوص تخلفات حادثهسازی که پلیس با جدیت با آنها برخورد میکند اظهار داشت:تخلفاتی که منجر به توقیف موتور سیکلت میشوند تخلفات حادثه ساز محسوب میشوند.پلیس با موتورسیکلتسواران متخلفی که تخلفات حادثه ساز را انجام دهند، برخورد جدی می کند و موتور سیکلت آن ها توقیف میشود و نداشتن کلاه ایمنی، حرکت در خطوط ویژه و بی آر تی، حرکت در خلاف جهت مسیر، تردد در پیادهرو، حمل بار غیرمجاز، دودزا بودن، نداشتن مدارک و مخدوش کردن پلاک و صدای ناهنجار از جمله این تخلفات است.
سردار موسوی پور در پایان خطاب به موتورسیکلت سواران گفت:به یاد داشته باشید که کلاه ایمنی، تنها یک وسیله تزئینی نیست؛ این کلاه، مهمترین سپر محافظ جان شما در برابر حوادث ناگوار است. تصادفات موتورسیکلت، به دلیل ماهیت وسیله نقلیه، اغلب با ضربات شدید به سر همراه هستند. آمار بالای جریمهها به دلیل نداشتن کلاه ایمنی، زنگ خطری جدی برای همه ماست.
وی افزود: اولین و مهمترین قدم برای حفظ جان خودتان، استفاده دائمی و صحیح از کلاه ایمنی استاندارد است. لطفا قوانین راهنمایی و رانندگی را جدی بگیرید و با رعایت آنها، هم به خودتان و هم به دیگران احترام بگذارید. با رعایت قوانین، به رانندهای قانونمدار و مسئولیتپذیر تبدیل شوید.
