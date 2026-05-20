هدایت: مدیریت تلفیقی مراتع اردبیل در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر، شهامت هدایت اظهار کرد: در مدیریت تلفیقی تلاش بر این است تا بهرهبرداری از مراتع به دور از نگاه سنتی انجام شده و طرحهای بومگردی، زراعت چوب، پرورش زنبور عسل، گیاهان دارویی و شیوههای نوین بهرهبرداری اصولی از مراتع و حفظ پوشش گیاهی مورد توجه قرار گیرد.
وی اهمیت مراتع را در تأمین سفرههای زیرزمینی و جلوگیری از سیلابهای فصلی یادآور شد و افزود: وجود مراتع و سبزینگی در مناطق مختلف استان اردبیل، مانع از وقوع سیلابهای فصلی شده و به پر شدن سفرههای زیرزمینی و تغذیه کامل آنها کمک میکند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: ما امروز تنها با ناترازی مواد غذایی و یا انرژی روبرو نیستیم، بلکه اگر توجه نکنیم، در آینده نهچندان دور با ناترازی در پوشش گیاهی و مراتع نیز روبرو خواهیم شد که آسیب جدی به امنیت غذایی ما وارد خواهد کرد.
هدایت حمایت عشایر را از طرحهای تلفیقی یادآور شد و بیان کرد: با همت انجمن صنفی مرتعداران، سعی ما بر این است تا با اولویت حمایت از مرتعداران، طرحهای تلفیقی را اجرایی کنیم.
وی حفظ و حراست از مراتع و تقویت بنیههای قوی مرتعداری و توسعه سبزینگی را از دیگر اقدامات اعلام کرد و گفت: سازمان جهانی خواربار و کشاورزی امسال را به عنوان سال جهانی مرتعداری و دامداری معرفی کرده تا زمینه برای حفاظت و حراست از این منبع غنی فراهم آید.
هدایت تصریح کرد: متأسفانه در جنگ تحمیلی برخی تأثیرات منفی این جنگ را روی منابع طبیعی و محیطزیست شاهد بودیم که قطعاً جبران آن بسیار سخت و دشوار خواهد بود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل عنوان کرد: امیدواریم با همراهی بهرهبرداران، بهویژه عشایر و روستاییان، با افزایش آگاهی نسبت به ارزش واقعی مراتع بتوانیم در حفظ و صیانت از این زیرساخت حیاتی، زمینه تقویت زنجیره ارزش را در این بخش مهیا کنیم.
