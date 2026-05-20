استاندار گیلان: تجارت ابریشم یکی از ظرفیت‌ های مغفول‌ مانده استان است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح چهارشنبه در جمع دانشگاهیان استان گیلان با حضور وزیر علوم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی صهیونیستی اظهار کرد: امیدواریم پایان این جنگ به نفع ملت ایران رقم بخورد که با وجود مقاومت و ایستادگی، این پیروزی واضح و آشکار است.

وی به کشاورزی، گردشگری، اقتصاد دریا محور، تجارت و ... به عنوان ظرفیت‌های بالقوه گیلان اشاره کرد و گفت: تجارت و صادرات ابریشم به عنوان یکی از همین ظرفیت‌ها دارای مزایای فراوانی است که خوشبختانه گیلان از این موهبت برخوردار است.

استاندار گیلان تصریح کرد: گیلان دارای چهره‌های شاخص در حوزه‌های مختلف ادبیات، پزشکی، فیزیولوژی، گیاه‌شناسی، زمین‌شناسی و ... است که پروفسور سمیعی، پروفسور رضا، هوشنگ ابتهاج، استاد معین، پروفسور جزیره‌ای و همچنین علمایی چون آیت‌الله بهجت و آیت‌الله قربانی با ۹۰ جلد کتاب از جمله آنان هستند.

حق‌شناس با بیان اینکه گیلان دارای ۵۰ دانشمند یک درصد و دو درصد جهانی است، افزود: اکثر این دانشمندان در مؤسسات علمی جهان دارای جایگاهی والا هستند، با این وجود شایسته نیست با چنین جایگاهی، گیلان در سرانه آخر این رتبه‌بندی قرار بگیرد.

وی گفت: گیلان در صورت فروش تولید ۷۰۰ هزار تنی برنج، به مدت یک سال گندم کل کشور را تأمین خواهد کرد. در صورت اجرای عملیات به‌زراعی و به‌نژادی، عملکرد هر هکتار از ۴ به ۸ تن خواهد رسید که در این صورت نیازی به واردات بیش از یک میلیارد دلار برنج در ۱۰ سال اخیر نبوده است، در حالی که این برآورد فقط مختص به یک محصول است.