سعیدی: کردستان ظرفیت کسب رتبه دوم تولید نخود کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدی صبح چهارشنبه در جریان سفر به کردستان با اشاره به بازدیدهایی که در دو روز اخیر از مزارع نخود پاییزه و انتظاری مکانیزه دیم و همچنین مزارع لوبیا در شهرستان‌های قروه، دهگلان و کامیاران انجام داد، اظهار کرد: در این بازدیدها وضعیت تولید حبوبات دیم مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این بازدیدها همچنین بر توسعه کشت پاییزه و انتظاری در سطح ۱۷ هزار و ۲۳۹ هکتار و گسترش کشت مکانیزه حبوبات دیم در سطح ۲۰ هزار و ۳۱۹ هکتار در استان کردستان به عنوان یکی از نقاط قوت بخش کشاورزی استان مورد تأکید قرار گرفت.

وی اضافه کرد: همچنین برنامه‌های توسعه‌ای افزایش ضریب نفوذ بذر در حبوبات دیم، به‌ویژه نخود، و همچنین سیاست‌های تغییر الگوی کشت از بهاره به پاییزه و توسعه برداشت مکانیزه برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش درآمد کشاورزان تشریح شد.

سعیدی اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده و گزارش مدیریت زراعت استان، پیش‌بینی می‌شود کردستان در سال زراعی جاری با تولید حدود ۴۰ هزار تن نخود، پس از استان کرمانشاه رتبه دوم تولید این محصول در کشور را به خود اختصاص دهد.

رئیس گروه حبوبات امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: شهرستان کامیاران به دلیل برخورداری از اقلیم مناسب و بیشترین سطح کشت پاییزه و مکانیزه در استان، از پتانسیل عملکردی حدود یک تن در هکتار در تولید نخود برخوردار است که این موضوع می‌تواند نقش مهمی در ارتقای تولید استان داشته باشد.