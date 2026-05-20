به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، در مراسم رونمایی از ناوگان خودرویی و موتوری هلال احمر که با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهوری برگزار شد، افزود: در روزهای جنگی، آموزش میدانی و مجازی را همزمان پیش بردیم.

وی با عنوان این مطلب که در ایام جنگ کمک‌ها را بلافاصله توزیع کردیم، گفت: امروز انبارهای هلال‌احمر برای پاسخگویی به نیازهای کشور کاملاً آماده‌اند.

کولیوند در ادامه از قرارداد خرید ۴۰۰ دستگاه آمبولانس، ۱۰۰۰ دستگاه خودروی نجات و ۱۰۰ دستگاه خودرو فرماندهی و لجستیک خبر داد و افزود: با حمایت دولت و مجلس، قراردادی برای خرید ۴۰۰ دستگاه آمبولانس، هزار دستگاه خودروی نجات و ۱۰۰ دستگاه خودرو فرماندهی و لجستیک تهیه کردیم.

وی گفت: در ایام جنگ رمضان توانستیم ۲۰۰ دستگاه خودروی نجات و تعدادی از اقلام دیگر را وارد کنیم. این نشان می‌دهد که اگر دشمن ادعای محاصره کشور ما را دارد، ما با تمام توان و قدرت می‌توانیم اقلام مورد نیاز را تهیه کرده و برای هر عملیات امدادرسانی آماده باشیم.