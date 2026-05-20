۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

خلیج فارس مواج و متلاطم است

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: طی ساعاتی از امروز و ظهر پنجشنبه، با وزش باد شمال غربی روی دریا، خلیج فارس مواج و متلاطم خواهد بود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگا مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی طی ساعاتی از امروز و ظهر پنجشنبه، با وزش باد شمال غربی روی دریا، خلیج فارس مواج و متلاطم خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ضمن اینکه مجدداً از اوایل روز جمعه تا روز یکشنبه آینده، با وزش بادهای شمالی روی دریا، سواحل و فراساحل استان متلاطم پیش بینی می شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالبا صاف همراه با غبار محلی ،در برخی ساعات وزش باد ،گرد و غبار و کاهش دید افقی خواهد بود.

وی اضافه کرد: وزش باد شمال غربی با سرعت ۱۴ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت ،فردا غالبا شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی متر و در مناطق جنوبی گاهی تا ۱۸۰ سانتی متر ،فردا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر و در منلاطق جنوبی گاهی تا ۱۵۰ سانتی متر پیش بینی می شود.

