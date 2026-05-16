۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

نفوذ گرد و غبار فرامنطقه ای به استان بوشهر؛ سواحل متلاطم است

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر با بیان اینکه از امشب تا روز دوشنبه سواحل استان متلاطم است،گفت: در این مدت خیزش گرد و خاک محلی و نفوذ گرد و غبار فرامنطقه ای دور از انتظار نیست.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه های هواشناسی، با وزش باد نسبتا شدید شمال غربی از امشب تا روز دوشنبه سواحل استان متلاطم پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت خیزش گرد و خاک محلی و نفوذ گرد و غبار فرامنطقه ای دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالبا صاف همراه با غبار محلی ،برخی ساعات وزش باد و گرد و غبار خواهد بود.

وی اضافه کرد: وزش باد متغیر با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت از امشب غالبا شمال غربی ۱۶ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر ،از نیمه شب ۹۰ تا ۱۸۰ سانتی متر و در سواحل جنوبی گاهی تا ۲۱۰ سانتی متر خواهد بود.

