سواحل استان بوشهر تا شنبه متلاطم است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم وزش باد نسبتا شدید روی دریا تا روز شنبه، سواحل استان در اغلب ساعات متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین در این مدت وزش باد، گاهی باد و گرد و خاک و احتمال نفوذ گرد و غبار فرامنطقه‌ای پدیده غالب در سطح استان به ویژه نواحی شمالی و مرکزی خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد، در برخی مناطق باد و گردوخاک پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً شمال غربی، با سرعت ۱۴ تا ۴۰ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتردرساعت، در مناطق شمالی تا اوایل شب، شمال غربی، با سرعت ۱۰ تا ۳۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا در مناطق شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر، از اواخر شب ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر و در مناطق جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر، در فراساحل جنوبی گاهی ۱۸۰ سانتی متر خواهد بود.