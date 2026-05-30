هوای استان بوشهر گرمتر می شود

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که از امروز (شنبه) تا پایان هفته در سطح استان و روی دریا، در برخی از ساعات وزش باد به‌ویژه از ظهر تا عصر، غبار محلی، در نقاط مستعد استان خیزش گردوخاک محلی و همچنین احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای از پدیده های غالب خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت دمای بیشینه هوا نیز در سطح استان از مقادیر بالایی برخوردار است.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالبا صاف همراه با غبار محلی ، طی ساعاتی وزش باد و در برخی نقاط همراه با گردو خاک خواهد بود.

وی ادامه داد: جهت وزش باد غالبا شمال غربی تا شمالی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت و طی ساعاتی بر روی دریا ۱۶ تا ۴۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: ارتفاع موج دریا امروز ۹۰ تا ۱۵۰ و در فراساحل تا ۱۸۰ سانتی متر و فردا ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی متر و در فراساحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتی متر خواهد بود.