جهان چندقطبی نیازمند بازتعریف شیوه تولید و انتشار اطلاعات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تیوی بریکس، ایوونه آلوس گارسیا، همبنیانگذار و تهیهکننده کل رسانه دیجیتال آرژانتینی AsiaTv، اظهار کرد جهان چندقطبی مستلزم بازاندیشی در شیوههای تولید، انتشار و تفسیر اطلاعات است.
وی با اشاره به تحولات دو دهه اخیر در عرصه روزنامهنگاری گفت رسانهها از مدل سنتی مبتنی بر حضور دائمی خبرنگاران در نقاط مختلف جهان به الگویی متکی بر تحلیل از راه دور، راستیآزمایی دیجیتال و استفاده راهبردی از منابع باز حرکت کردهاند. به گفته گارسیا، این تحول باعث شده روزنامهنگاری سریعتر، پراکندهتر و بیش از پیش وابسته به پلتفرمهای دیجیتال شود.
گارسیا معتقد است دستور کار جهانی رسانهها باید موضوعاتی همچون توسعه، حاکمیت ملی، دسترسی به انرژی و غذا، سلامت، فناوری، فرهنگ و آموزش را در بر گیرد. او تأکید کرد این مسائل باید نه در قالب شعار، بلکه به عنوان چالشهای واقعی و از منظر تمدنهای گوناگون مورد بررسی قرار گیرند.
همبنیانگذار آسیا تیوی همچنین بر ضرورت تفکیک روشن میان واقعیتها و تفسیر آنها تأکید کرد و گفت رسانهها باید به جای دنبال کردن تصور «رسانه بیطرف مطلق»، بر انسجام تحریریه، صداقت فکری و اصلاح علنی خطاها تمرکز کنند.
گارسیا از ابتکارهایی مانند تیوی بریکس که امکان تبادل دیدگاهها میان مناطق مختلف جهان را فراهم میکنند، تمجید کرد و گفت این همکاریها به شکلگیری معماری عادلانهتر ارتباطات جهانی کمک میکند.
وی در پایان تصریح کرد: همکاری میان سازمانهای رسانهای، بهویژه در چارچوب بریکس، میتواند به ایجاد گفتوگویی متوازنتر در عرصه اطلاعرسانی منجر شود؛ گفتوگویی که در آن تنوع دیدگاهها نه یک مشکل، بلکه یک مزیت محسوب میشود.
