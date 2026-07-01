به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، الکسی کولاپین، رئیس آژانس انرژی روسیه وابسته به وزارت انرژی این کشور، با تشریح سناریوهای آینده بخش انرژی جهان، «گذار عادلانه انرژی» مبتنی بر انتخاب فناورانه را واقع‌بینانه‌ترین مسیر برای کشورهای بریکس دانست.

وی در برنامه «گفت‌وگوی بریکس» گفت: آژانس انرژی روسیه در سال ۲۰۲۴ سه سناریو برای آینده انرژی جهان تدوین کرده است که شامل «تداوم روند موجود»، «انتخاب فناورانه عقلانی» و «کربن‌خنثی خالص» می‌شود.

کولاپین با بیان اینکه سناریوی «انتخاب فناورانه عقلانی» منطقی‌ترین گزینه است، افزود: در این الگو، هیدروکربن‌ها همچنان منبع اصلی انرژی باقی می‌مانند و در عین حال سهم انرژی‌های تجدیدپذیر نیز افزایش می‌یابد. به گفته وی، اجرای این سناریو امکان دستیابی به بی‌طرفی کربنی را نیز فراهم می‌کند.

رئیس آژانس انرژی روسیه تأکید کرد برآوردهای این نهاد نشان می‌دهد تحقق هدف کربن‌خنثی شدن کامل جهان تا سال ۲۰۵۰ عملی نیست، زیرا سالانه به ۷ تا ۸ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و مستلزم استفاده از فناوری‌هایی است که هنوز در مرحله آزمایشگاهی قرار دارند.

وی با اشاره به اهداف متفاوت کشورهای بریکس برای دستیابی به بی‌طرفی اقلیمی گفت: برزیل و آفریقای جنوبی سال ۲۰۵۰، روسیه و چین سال ۲۰۶۰ را هدف‌گذاری کرده‌اند و ایران و مصر نیز در چارچوب توافق پاریس، افق سال ۲۱۰۰ را دنبال می‌کنند.

کولاپین افزود همه اعضای بریکس از مفهوم «گذار عادلانه انرژی» حمایت می‌کنند؛ مفهومی که بر اصل بی‌طرفی فناوری استوار است و به هر کشور اجازه می‌دهد متناسب با شرایط خود، فناوری مناسب برای دستیابی به اهداف اقلیمی را انتخاب کند. این رویکرد در نشست وزیران انرژی کشورهای بریکس در سال ۲۰۲۴ نیز مورد تأیید قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در چارچوب گذار عادلانه انرژی، استفاده از سوخت‌های انتقالی مانند گاز طبیعی و سوخت‌های زیستی، در کنار سایر فناوری‌های کم‌کربن یا بدون انتشار کربن، اهمیت دارد و همه کشورها باید به این فناوری‌ها دسترسی برابر داشته باشند.

رئیس آژانس انرژی روسیه همچنین از اجرای پروژه‌های مشترک سرمایه‌گذاری میان اعضای بریکس خبر داد و گفت روسیه طی سال‌های اخیر با هند و چین در توسعه زیرساخت‌های انتقال انرژی، ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای و توسعه سایر منابع انرژی پاک همکاری کرده است.

به گفته وی، روسیه همچنین در حال تدوین استانداردهای داوطلبانه در حوزه استخراج، پالایش نفت و صنایع پتروشیمی است و از کشورهای بریکس دعوت کرده تا از این استانداردها استفاده کنند. وی افزود تاکنون بیش از ۴۰ سند مشترک در این زمینه با امارات متحده عربی به تصویب رسیده است.

کولاپین یادآور شد «پلتفرم همکاری پژوهش‌های انرژی بریکس» در سال ۲۰۱۹ به ابتکار روسیه تأسیس شد و دبیرخانه آن در آژانس انرژی روسیه مستقر است. این پلتفرم با مشارکت بیش از ۱۰۰ کارشناس، پژوهشگر و استاد دانشگاه، هر سال گزارش‌هایی درباره وضعیت بخش انرژی کشورهای مختلف و مطالعات تخصصی منتشر می‌کند.

وی افزود روسیه مسئولیت دو حوزه همکاری فناورانه و توسعه منابع انسانی را در این پلتفرم بر عهده دارد و نخستین گزارش تخصصی درباره منابع انسانی انرژی در سال ۲۰۲۳ منتشر شده است.

رئیس آژانس انرژی روسیه در پایان به فعالیت آژانس جوانان انرژی بریکس و برگزاری مسابقات مهندسی ویژه جوانان به ابتکار روسیه اشاره کرد و گفت برنامه توسعه رهبری زنان در بخش انرژی نیز به ابتکار آفریقای جنوبی و با حمایت روسیه در حال اجراست.