محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین بررسی‌های نقشه‌های هواشناسی و تصاویر ماهواره‌ای، از تغییر وضعیت جوی در سطح استان خبر داد و گفت: آسمان استان زنجان در ساعات ابتدایی امروز قسمتی ابری است، اما از بعدازظهر امروز با افزایش ابر، شاهد بارش‌های رگباری باران، رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید و حتی در برخی نقاط احتمال بارش تگرگ خواهیم بود.

وی با تأکید بر ماهیت همرفتی این بارش‌ها در فصل بهار، افزود: «فعالیت این سامانه بارشی تا پایان هفته جاری با شدت و ضعف ادامه خواهد داشت. با توجه به اینکه بارش‌های بهاری اغلب به صورت ناگهانی و متمرکز هستند، احتمال آب‌گرفتگی معابر عمومی، جاری شدن روان‌آب به شکل محلی و محدود در مناطق شهری و روستایی استان دور از انتظار نخواهد بود.»

رحمان‌نیا، اظهار کرد: بیشترین حجم بارش‌های رگباری طی ساعات عصر و اوایل شب پیش‌بینی می‌شود. در این ساعات، احتمال اصابت صاعقه، کاهش دید افقی در اثر بارش شدید و وزش باد لحظه‌ای شدید وجود دارد که می‌تواند برای فعالیت‌های کوهنوردی، تردد جاده‌ای و سازه‌های موقت خطرآفرین باشد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اعلام اینکه هشدار سطح زرد هواشناسی در همین خصوص صادر شده است، خاطرنشان کرد: این هشدار به معنای آماده‌باش دستگاه‌های اجرایی و احتیاط عمومی است. شهروندان از توقف در حاشیه مسیل‌ها، رودخانه‌های فصلی و مناطق مرتفع خودداری کنند. همچنین رانندگان به لغزندگی معابر به ویژه در جاده‌های کوهستانی استان توجه داشته باشند.

رحمان‌نیا در ادامه درباره وضعیت دمایی استان تصریح کرد: «دمای هوا در روزهای آینده تغییرات قابل‌توجهی نخواهد داشت و نوسانات دما در حد چند درجه خواهد بود. با این حال به دلیل رطوبت ناشی از بارش‌ها، احتمال احساس خنکی نسبی در ساعات بعدازظهر و شب وجود دارد.»

وی خطاب به کشاورزان و باغداران استان توصیه کرد: با توجه به احتمال بارش تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید، تمهیدات لازم برای محافظت از محصولات و سازه‌های کشاورزی اندیشیده شود. همچنین شهروندان هرگونه حادثه احتمالی ناشی از بارش‌های رگباری را به سامانه‌های امدادی و هواشناسی اطلاع دهند.