اسبقیان سرپرست کاروان ورزش ایران در بازی های جهانی عشایر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با دستور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، سید محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان به عنوان سرپرست کاروان ورزش ایران در بازی های جهانی عشایر ۲۰۲۶ منصوب شد.

ششمین دوره بازی های جهانی عشایر در ۴۳ رشته مدالی و ۱۴ رشته نمایشی با حضور نمایندگانی از سراسر دنیا از ۵ تا ۱۵ شهریور ماه در قرقیزستان برگزار شود.

حضور کاروان ورزش روستایی و عشایری ایران برای ششمین دوره این مسابقات تاکنون در ۱۴ رشته که زیر مجموعه فدراسیون‌های کشتی، بدنسازی و پرورش اندام، انجمن های ورزشی، زورخانه ای و کشتی پهلوانی، تیراندازی با کمان، سوارکاری و ورزش روستایی، عشایری و بازی های بومی محلی و انجمن کوراش هستند نهایی شده است.



با نظر وزیر ورزش و جوانان قرار است کاروانی مقتدر و با ترکیب کامل راهی این آوردگاه شود.