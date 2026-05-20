  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲

اسبقیان سرپرست کاروان ورزش ایران در بازی های جهانی عشایر شد

اسبقیان سرپرست کاروان ورزش ایران در بازی های جهانی عشایر شد

سید محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش سرپرست کاروان ورزش ایران در بازی های جهانی عشایر ۲۰۲۶ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با دستور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، سید محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان به عنوان سرپرست کاروان ورزش ایران در بازی های جهانی عشایر ۲۰۲۶ منصوب شد.

ششمین دوره بازی های جهانی عشایر در ۴۳ رشته مدالی و ۱۴ رشته نمایشی با حضور نمایندگانی از سراسر دنیا از ۵ تا ۱۵ شهریور ماه در قرقیزستان برگزار شود.

حضور کاروان ورزش روستایی و عشایری ایران برای ششمین دوره این مسابقات تاکنون در ۱۴ رشته که زیر مجموعه فدراسیون‌های کشتی، بدنسازی و پرورش اندام، انجمن های ورزشی، زورخانه ای و کشتی پهلوانی، تیراندازی با کمان، سوارکاری و ورزش روستایی، عشایری و بازی های بومی محلی و انجمن کوراش هستند نهایی شده است.

با نظر وزیر ورزش و جوانان قرار است کاروانی مقتدر و با ترکیب کامل راهی این آوردگاه شود.

کد مطلب 6835775

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها