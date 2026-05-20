فرزاد شعبانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری غیرحضوری آزمون‌های پایان سال تحصیلی برای تمامی مقاطع متوسطه اول، دوم نظری، فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش خبر داد و با اشاره به درخواست‌های مکرر اولیا و شرایط خاص آموزشی کشور اظهار داشت: با توجه به اینکه دانش‌آموزان نزدیک به یک‌سوم سال تحصیلی را در بستر آموزش مجازی سپری کردند و همچنین حضور برخی خانواده‌ها در شهرستان‌ها، تصمیم بر این شد که ارزشیابی پایه‌های هفتم، هشتم، نهم، دهم و تمامی شاخه‌های متوسطه نظری و فنی، به‌صورت غیرحضوری و مجازی انجام شود.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز تصریح کرد: معلمان در طول سال تحصیلی از طریق آموزش‌های ارائه‌شده، وضعیت تحصیلی دانش‌آموز را می‌سنجند و نمره‌گذاری بر اساس میانگین عملکرد دانش‌آموز خواهد بود. پیش‌تر برگزاری آزمون‌ها به‌صورت حضوری منوط به نظر کارشناسان و شرایط امنیتی بود، اما با توجه به مطالبات به‌حق جامعه و با هدف کاهش اضطراب دانش‌آموزان و خانواده‌ها، شیوه غیرحضوری قطعی شد تا از هرگونه آسیب احتمالی به دانش‌آموزان جلوگیری شود.

شعبانی در بخش دیگری از این گفتگو به موضوع استقرار اداره آموزش و پرورش مستقل در برخی شهرستان‌های استان اشاره کرد و گفت: در تقسیمات کشوری، برخی مناطق به‌عنوان شهرستان تعریف شده‌اند و سایر ادارات در آن‌جا مستقر هستند، اما آموزش و پرورش هنوز استقرار مستقل ندارد. دلیل این امر، نیاز به تعداد بالای پست‌های سازمانی برای تشکیل یک اداره مستقل است که با دو یا سه پست، امکان راه‌اندازی آن وجود ندارد.

وی از پیگیری‌های انجام‌شده برای اخذ مجوزهای لازم خبر داد و افزود: مقدمات کار فراهم شده و مخاطب استخدامی نیز صورت گرفته است. نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه بسیار پیگیر هستند و امیدواریم با دریافت مجوزها، ادارات مستقل آموزش و پرورش در این شهرستان‌ها مستقر شوند تا خدمات بهتر و بیشتری به مردم ارائه گردد.