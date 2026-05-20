حسین کلانتری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج، در گفتگو با خبرنگار مهر، از آخرین تصمیمات و فعالیتهای این دانشگاه در حوزههای آموزشی و فرهنگی خبر داد و در تشریح وضعیت آموزشی ترم جاری گفت: نحوه برگزاری کلاسها در نیمسال دوم بر اساس مصوبه شورایی خواهد بود که وزارت علوم و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اعلام میکنند و ما نیز بر همان اساس عمل میکنیم. در حال حاضر، آموزشها به صورت مجازی دنبال میشود اما تصمیم نهایی منوط به اعلام شورای مذکور است.
کلانتری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهدای دانشگاه آزاد البرز از ابتدای درگیریهای اخیر تاکنون، اظهار داشت: از آغاز جنگ ۱۲ روزه و عملیات «رمضان»، این دانشگاه ۱۰ شهید والامقام را تقدیم کرده است که از این تعداد، ۸ نفر دانشجو و ۲ نفر از اساتید دانشگاه بودهاند.
رئیس دانشگاه آزاد کرج همچنین از اقدامات حمایتی این دانشگاه خبر داد و افزود: در این مدت، مبلغ ۱۵ میلیارد تومان تخفیف شهریه به دانشجویان اعطا شده است.
وی به تشریح فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پرداخت و تصریح کرد: برنامههای متنوعی نظیر نشستهای بصیرتی و راهپیماییهای شبانه با حضور پرشور دانشجویان برگزار شد. راهپیمایی بزرگی نیز در مجموعه دانشگاه آزاد کرج صورت گرفت که حضور گسترده و تأثیرگذاری را رقم زد.
کلانتری با اشاره به اقدامات ماندگار برای زنده نگهداشتن یاد شهدا خاطرنشان کرد: تمامی خیابانهای اصلی و فرعی و همچنین ساختمانهای دانشگاه به نام شهدا مزین شدهاند و این روند نامگذاری برای سایر بخشها نیز ادامه خواهد یافت.
