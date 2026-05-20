به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالله ارجاحی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی خراسان جنوبی اظهار کرد: سفر به خراسان جنوبی با چهار هدف انجام شده است که پیگیری احداث جاده ماهیرود- فراه یکی از این اهداف است.

وی با بیان این که مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با تفویض اختیار به عنوان نماینده تام الاختیار وزارت راه و شهرسازی در این خصوص است، افزود: خوشبختانه شاهد پیشرفت بسیار خوبی بر اساس قول داده شده به استاندار خراسان جنوبی در سفر به افغانستان در این زمینه هستیم و امیدواریم که کمتر از دو ماه دیگر این جاده ترانزیتی افتتاح شود.

وی با اشاره به این که پروژه های دیگری هم در استان در حال انجام است، افزود: در صورت فراهم شدن شرایط ، بهره برداری از جاده ماهیرود- فراه با حضور وزیر راه و شهرسازی انجام خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: این پروژه ارزش آفرین ارزآور است و به طور مستقیم افتتاح آن به اقتصاد خراسان جنوبی کمک خواهد کرد.

ارجاحی با اختصاص حدود هفت هزار تن قیر با ارزش حدود ۳۰۰میلیارد تومان علاوه بر سهمیه اداره کل حمل و نقل و بار و مسافر استان به شرط استفاده از این قیر برای رفع نقاط حادثه خیز موافقت کرد.

وی با بیان این که حمل و نقل محور توسعه است، یادآور شد: پیدا کردن سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در زمینه پرواز های فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند تنها راه برون رفت از مشکلات موجود در این زمینه است.

ارجاحی متذکر شد: آمادگی داریم تا با اختصاص سه همت در این زمینه از سرمایه گذار مورد نظر حمایت و گواهی خاص برای سرمایه گذاری در این خصوص را صادر کنیم تا با انجام این کار آخر شب از تهران به بیرجند و صبح هم از بیرجند به تهران پروازی برای رفع نیازهای ضروری مردم انجام شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: اولویت دولت و اولویت اول وزارت راه و شهرسازی احداث خط آهن چاه بهار- سرخس است و معتقدیم که مسیر کریدور شمال به جنوب یک مسیر بین المللی است که از خراسان جنوبی می گذرد.

ارجاحی تاکید کرد: بعد از اتمام مسیر راه آهن چاه بهار - زاهدان تمرکز کار در خراسان جنوبی خواهد بود تا با انجام این کار بر اساس دستور وزیر شاهد پیشرفت خوبی در این خصوص باشیم.

وی با اشاره به این که تاکنون اعتبارات خوبی به پروژه راه آهن خراسان جنوبی تزریق شده است، افزود: در این سفر همچنین پی گیری درباره قطعات باقی مانده دو بانده سازی مسیر بیرجند-قاین انجام شد و امیدواریم که هرچه زودتر قطعات باقی مانده به بهره برداری برسد.