توضیحات بانک مرکزی در باره یک خبر

به گزارش خبرنگار مهر روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به گزارش خبرگزاری مهر با عنوان «پرسشهایی درباره افزایش مزایای کارکنان بانک مرکزی در شرایط فشار تورمی» توضیحاتی ارائه کرد. در این جوابیه آماده است در پاسخ به گزارش منتشرشده توسط خبرگزاری مهر تحت عنوان «پرسشهایی درباره افزایش مزایای کارکنان بانک مرکزی در شرایط فشار تورمی»، ضمن ردّ اتهامات و ادعاهای بیاساس مطرحشده، به منظور تنویر افکار عمومی تأکید میشود که هرگونه افزایش حقوق و مزایای کارکنان بانک مرکزی کاملاً بر مبنای قانون بودجه سنواتی و مصوبات دولت بوده و هیچ افزایش خارج از ضوابط یا رقم بیسند «۲۰ میلیون تومانی» در کار نیست.
تمام حقوق و مزایا بر اساس سقفهای مصوب قانونی کشور پرداخت میشود و هیچ نوع مزایا یا تسهیلات ویژهای خارج از ضوابط سازمانی و قانونی به هیچ یک از کارکنان پرداخت نشده است؛ از این رو ادعای مطروحه در خصوص تسهیلات کذب محض بوده و صحت ندارد.
آن خبرگزاری بدون استعلام و کسب اطلاع قبلی از صحت و سقم مطالب مطرح شده، اتهامات بزرگی را به سیاستگذار پولی کشور وارد کرده است. در شرایطی که کشور درگیر جنگ تمامعیار اقتصادی و تحریمهای ظالمانه است و بانک مرکزی در خط مقدم مدیریت نقدینگی، کنترل تورم و ثباتبخشی به بازار ارز قرار دارد، اتهامزنی بیاساس به سیاستگذار پولی نه تنها غیرحرفهای، بلکه در تضاد با نیاز مبرم کشور به اعتمادسازی نسبت به سیاستهای پولی برای دستیابی به اهداف اقتصادی است.
شایسته است خبرگزاری مهر توجه داشته باشد که در دوران جنگ رمضان، با وجود ابلاغ حضور ۲۰ درصدی کارکنان دستگاههای اجرایی، بیش از ۶۲ درصد از کارکنان بانک مرکزی در محل کار خود حاضر شدند و اجازه ندادند حتی یک لحظه چرخه نظام پولی و ارزی کشور متوقف شود؛ این فداکاری و مسئولیتپذیری سزاوار چنین اتهامزنیهایی نیست.
بیتردید در شرایط حساس کنونی که دشمنان نظام از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به اقتصاد ایران فروگذار نمیکنند، باید منشأ چنین اظهاراتی بررسی شود تا مشخص گردد کدام جریان به دنبال تخریب سیاستگذار پولی کشور و ایجاد بدبینی عمومی نسبت به بانک مرکزی است. از خبرگزاری مهر انتظار میرود به جای دامن زدن به شایعات، امانت در انتشار اخبار را رعایت کرده و در مسیر حمایت از ثبات اقتصادی کشور گام بردارد.
