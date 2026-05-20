به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی با حضور رسول اسدی، رئیس فدراسیون و محمود وفایی، مدیر تیم‌های ملی و عضو هیئت رئیسه، حکم محمد رجبلو به‌ عنوان مربی جدید تیم‌ ملی دوچرخه‌سواری جاده و رشته‌های نیمه استقامت پیست در رده سنی امید و بزرگسالان (آقایان) به وی اعطا شد.



در حکم رئیس فدراسیون برای محمد رجبلو آمده است:



«با استناد به تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی در حوزه ورزش، به موجب این ابلاغ به عنوان «مربی تیم‌ ملی امید و بزرگسالان فدراسیون دوچرخه‌سواری» تا پایان سال ۱۴۰۵ منصوب می‌شوید.



امید است با اتکال به پروردگار متعال در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین رشد، توسعه و شکوفایی ورزش کشور، موفق و مؤید باشید.»



گفتنی است، ایشان متولد سال ۱۳۶۴ هجری شمسی و از رکابزنان نامدار کشورمان می‌باشد که ضمن افتخارات داخلی، سوابقی همچون کسب بیش از ۵۰ عنوان در سطح آسیایی و بین‌المللی و حضور در کمپ فدراسیون جهانی دوچرخه‌سواری – UCI (سوئیس) را در کارنامه خود دارد. همچنین رجبلو در طی ۴ سال گذشته مسئولیت سرمربیگری تیم ملی جاده عراق را برعهده داشته است.