اسدی: مدیریت ترافیک در شیراز نیازمند رویکردی علمی، تخصصی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی صبح یکشنبه جلسه مشترک شهرداری شیراز با پلیس راهنمایی و رانندگی استان فارس، ترافیک را پدیده‌ای ذاتی در کلان‌شهرها توصیف کرد و گفت: ترافیک مسئله‌ای مختص شیراز نیست؛ ترافیک زاییده کلان‌شهرهاست و مدیریت آن نیازمند رویکردی علمی، تخصصی و مبتنی بر داده است.

وی با تأکید بر اینکه هیچ موضوعی به اندازه ساماندهی ترافیک در افزایش رضایت‌مندی شهروندان اثرگذار نیست، تصریح کرد: امروز حدود ۵۰ درصد منابع و هزینه‌های مدیریت شهری به حوزه حمل‌ونقل و ترافیک اختصاص می‌یابد؛ موضوعی که نشان‌دهنده اولویت راهبردی این بخش در سیاست‌گذاری شهری است.

اسدی با اشاره به تردد شناور حدود ۹۵۰ هزار خودرو در سطح شیراز - معادل تقریبی یک خودرو به ازای هر دو شهروند، افزود: شرایط خاص بافت تاریخی و هسته مرکزی شهر، انتخاب راهکارهای دقیق و متناسب با ساختار شهری را ضروری کرده است و مدیریت شهری هرگز تسلیم فشار ترافیک نخواهد شد.

شهردار شیراز با اشاره به احداث هزاران فضای جدید پارکینگ در نقاطی نظیر فرهمندفر، پارک‌سوار احمدی، کاراندیش و غدیر اظهار داشت: در حالی که ظرفیت خالی در پارکینگ‌های چندطبقه وجود دارد، همچنان شاهد پارک دوبله در معابر شهری هستیم که این موضوع نیازمند نظارت و برخورد جدی‌تر است.

وی همچنین به اختلالات ترافیکی ناشی از فعالیت برخی بارفروش‌ها اشاره کرد و خواستار مدیریت مؤثرتر و هماهنگی بیشتر در این زمینه شد.