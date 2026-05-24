به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرخ‌زاده صبح یکشنبه در جلسه مشترک شهرداری شیراز با پلیس راهنمایی و رانندگی استان فارس گفت: در سال ۱۴۰۵ در ساختار شهرداری شیراز به عنوان «سال حمل‌ونقل و ترافیک» نام‌گذاری شده و تقویت این حوزه به‌صورت ساختاری و عملیاتی دنبال می‌شود.

وی با تبیین دقیق جایگاه نهادی افزود: معاونت حمل‌ونقل و ترافیک، وظیفه تأمین زیرساخت‌ها، لجستیک و پشتیبانی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را بر عهده دارد و در مقابل، پلیس راهنمایی و رانندگی، مجری قانون و مسئول برقراری نظم است. این دو نهاد در کنار یکدیگر، دو بازوی توانمند برای تحقق انضباط ترافیکی در شهر هستند که هم‌افزایی آن‌ها می‌تواند گره‌های کور ترافیکی را بگشاید.

فرخ‌زاده از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۵ را طراحی و احداث ۳ ایستگاه پلیس در مناطق شهری برای تسهیل خدمات‌رسانی به شهروندان عنوان کرد و گفت: علاوه بر تجهیز ناوگان پلیس راهور به تجهیزات جدید، برنامه‌ریزی مشترک خوبی برای راه‌اندازی طرح محدوده کم‌آلاینده و اجرای معاینه فنی خودروهای فاقد ایمنی و استانداردهای زیست‌محیطی در دستور کار قرار گرفته است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز افزود: طرح مدیریت پارک حاشیه‌ای، شناسایی نقاط حادثه‌خیز و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای کاربری‌های پرترافیک از طرح‌های آتی مشترک بین پلیس راهور و حوزه معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز است.