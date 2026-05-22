به گزارش خبرگزاری مهر، روحالله خوشبخت با اشاره به اهمیت حفظ باغات بهعنوان یکی از سرمایههای ارزشمند زیستمحیطی شهر اظهار کرد: با هدف جلوگیری از گسترش تخلفات ساختمانی و تغییر کاربریهای غیرمجاز در باغات، عملیات پیشگیری و بازگشت به وضع سابق در دو قطعه باغ واقع در محدوده دوکوهک اجرایی شد.
وی افزود: این عملیات با حضور نماینده دادستان، اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری عوامل اجرایی منطقه ۱۰ انجام شد و طی آن دیوارکشیها و ساختمانهای نیمهتمام احداثشده در این اراضی تخریب و اراضی مذکور به حالت اولیه بازگردانده شد.
خوشبخت با بیان اینکه مساحت تقریبی این دو قطعه باغ حدود چهار هزار متر مربع بوده است، تصریح کرد: حفظ باغات و جلوگیری از تعرض به عرصههای طبیعی و باغی، یکی از رویکردهای جدی مدیریت شهری در حوزه محیط زیست و خدمات شهری به شمار میرود و در این مسیر، هماهنگی و همراهی دستگاه قضایی نقش بسیار مؤثری در تسریع روند برخورد با تخلفات دارد.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز ادامه داد: در جریان اجرای این عملیات مشخص شد در هر دو قطعه باغ، چاه آب نیمهعمیق غیرمجاز بهتازگی حفر شده است که این موضوع بلافاصله مورد بررسی قرار گرفت و حسب دستور نماینده دادستان، نماینده سازمان آب نیز در محل حاضر شد.
وی خاطرنشان کرد: پس از حضور نماینده سازمان آب، عملیات پر کردن دهانه چاههای غیرمجاز آغاز شد تا از برداشت غیرقانونی منابع آب زیرزمینی و آسیب به سفرههای آبی جلوگیری شود.
خوشبخت با تأکید بر اینکه صیانت از باغات و منابع طبیعی نیازمند همکاری مستمر همه دستگاههای متولی و همراهی شهروندان است، بیان کرد: مدیریت شهری با هرگونه ساختوساز غیرمجاز، تغییر کاربری و اقدامات مخرب در باغات و عرصههای طبیعی برخورد قانونی خواهد داشت و این روند با جدیت و بهصورت مستمر ادامه مییابد.
وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضایی،نیروی انتظامی،اداره کل رفع تخلفات شهری و سایر عوامل اجرایی در اجرای این عملیات، گفت: حفاظت از باغات شیراز بهعنوان ریههای تنفسی شهر، وظیفهای همگانی است و تداوم این اقدامات نقش مؤثری در حفظ هویت زیستمحیطی و طبیعی شیراز خواهد داشت.
