برخورد با سد معبر و دستفروشی در صدر مطالبات شهروندان شیرازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روحالله خوشبخت از شناسایی ۱۲ آسیب و چالش اصلی در حوزه خدمات شهری شیراز خبر داد و اظهار کرد: برای رفع این مشکلات، برنامههای عملیاتی و طرحهای مطالعاتی متعددی در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.
وی با اشاره به برنامهریزی شهرداری برای ارتقای خدمات شهری افزود: بر اساس آسیبشناسی انجامشده، اهداف عملیاتی سال ۱۴۰۵ تدوین شده و اقدامات اجرایی برای بهبود وضعیت خدمات شهری در دستور کار قرار دارد.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز ادامه داد: در این راستا، طرحهای مختلفی از جمله طرح جامع مدیریت بحران، طرح تفصیلی فضای سبز، شناسایی درختان کهنسال، بهرهگیری از ظرفیت هوش مصنوعی و بهسازی سیستمهای آبرسانی آغاز شده است.
خوشبخت با تأکید بر ضرورت توسعه و تقویت زیرساختهای شهری گفت: رویکرد مدیریت شهری بر بهبود مستمر امکانات و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان متمرکز است.
وی همچنین به مطالبات مردمی ثبتشده در سامانه ۱۳۷ اشاره کرد و افزود: سد معبر، بارفروشی و دستفروشی از مهمترین دغدغههای شهروندان محسوب میشود و ساماندهی این موضوعات نیازمند اجرای یک طرح جامع و منسجم است.
معاون شهردار شیراز همچنین از فعالیت هفت دستگاه سنجش آلودگی هوا در این کلانشهر خبر داد و گفت: شهرداری با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست فارس در تلاش است تابلوهای نمایش شاخص کیفیت هوا را در نقاط پرتردد شهر نصب کند.
خوشبخت درباره ساماندهی حیوانات بلاصاحب نیز اظهار کرد: شهرداری در زمینه کنترل جمعیت سگهای بلاصاحب وظایف مشخصی بر عهده دارد و عملیات عقیمسازی و مدیریت این حیوانات در حال انجام است، اما برای گربههای بلاصاحب مسئولیت مستقیمی برای شهرداری تعریف نشده است.
